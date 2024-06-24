Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

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Kadir Has Üniversitesi Rektörlük / Ortak Dersler Bölümünde görevlendirmek üzere 1

öğretim görevlisi alınacaktır.

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Kadir Has Üniversitesi Rektörlük / Ortak Dersler Bölümü'nde görevlendirilmek üzere 1 öğretim görevlisi alınacaktır.

Aranan Koşullar:

1. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 9 Kasım 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik" te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak,

2. Yabancı dil (İngilizce) eğitimi lisans derecesine ve tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak,

3. Üniversite düzeyinde en az on (10) dönem akademik İngilizce öğretimi deneyimine sahip olmak, (sözlü sınav İngilizce yapılacaktır.)

4. Başvuran adayların en az 4 dönem İngilizce araştırma makalesi yazımı dersi vermiş olmaları, içerik temelli İngilizce öğretimi deneyimleri olması, ders izlencesi ve materyali geliştirme ve ölçme değerlendirme standardı oluşturma alanlarında deneyimli olmaları tercih sebebi olacaktır.

Online başvuru sırasında sisteme yüklenmesi istenen evraklar aşağıda listelenmiştir:

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Özgeçmiş (YÖK formatlı),

2. 1 adet fotoğraf

3. Kimlik Belgesi

4. Akademik unvanının gerektirdiği onaylı diploma ve belgeler (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi asıllar ile birlikte geldiğinde diploma onayları yapılabilecektir.) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

5. ALES belgesi (en az 70 puan)

6. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından (en az 90 puan) ve/ veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,

7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.

8. Tecrübe şartını sağladığına ilişkin çalıştığı kurumdan alınan hizmet belgesi.

Başvuru Yeri:

Başvurular online olarak üniversitemiz web sayfasından https://ikakademikbasvuru.khas.edu.tr/ linkinden kabul edilecektir.

Notlar:

1. Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

2. Ön değerlendirme ve Giriş Sınavı Değerlendirme sonuçları Üniversite web sayfamızın https://www.khas.edu.tr/tr/hakkimizda/is-olanaklari bölümünde yayınlamaktır.

3. Belirtilen şartları taşımayan, süresi içerisinde başvurmayan ve eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları ile postayla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

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