Mudanya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Mudanya Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddelerine ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre Öğretim Üyeleri ve Öğretim Elemanları alınacaktır.

Başvurular, ilanın yayımlandığı tarihi izleyen 15 gün içinde ilanda belirtilen adrese şahsen veya posta ile yapılır. Başvuru için gerekli bilgi ve belge http://www.mudanya.edu.tr adresinde yer almaktadır.

BAŞVURU BELGELERİ

Profesör / Doçent / Doktor Öğretim Üyesi Kadroları İçin

. Başvuru dilekçesi (https://mudanya.edu.tr/img/duyuru/Basvuru_Dilekcesi.pdf; ıslak imzalı)

. 6698 sayılı KVKK Metni (https://mudanya.edu.tr/img/duyuru/KVKK_Metni.pdf; ıslak imzalı)

. Özgeçmiş (e-posta ve iletişim bilgileri eklenmiş YÖK formatında)

. Yayın listesi (profesör kadrosuna başvuran adaylar başlıca eserlerini mutlaka belirtmelidir)

. 2 adet vesikalık fotoğraf (arka yüzüne isim ve soy isim yazılmalıdır)

. İkametgah belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu)

. Nüfus kayıt belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu)

. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

. Adli sicil belgesi (arşiv ve sicil kaydı içerikli, e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu)

. Diploma fotokopileri - noter onaylı veya üniversitemizden "aslı gibidir" kaşeli (lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik; e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu belgeler de kabul edilir)

. Yurt dışından alınan belgeler için YÖK/ÜAK denklik belgesi,

. Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge (İngilizce eğitim veren bölümler için en az 85 puan)

. Bilimsel eser ve yayınlar ile YÖK formatlı özgeçmişin elektronik kopyalarını içeren USB;

- Profesör kadrosu için 6 adet ad-soyad etiketli USB

- Doçent ve Doktor kadroları için 4 adet ad-soyad etiketli USB

Araştırma Görevlisi/Öğretim Görevlisi Kadroları İçin

. Başvuru dilekçesi (https://mudanya.edu.tr/img/duyuru/Basvuru_Dilekcesi.pdf; ıslak imzalı)

. 6698 sayılı KVKK Metni (https://mudanya.edu.tr/img/duyuru/KVKK_Metni.pdf; ıslak imzalı)

. Özgeçmiş (e-posta ve iletişim bilgileri eklenmiş, YÖK formatında)

. ALES belgesi (geçerlilik süresi içinde alınmış; doktora veya tıpta uzmanlık eğitimini tamamlamış olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES' ten muaf olup, muafiyetten yararlanmayı talep edenlerin bu durumlarını dilekçe ile belgelendirmeleri gerekmektedir)

. Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge

. Diploma fotokopileri - noter onaylı veya üniversitemizden "aslı gibidir" kaşeli (lisans, yüksek lisans; e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu belgeler de kabul edilir)

. Yurt dışından alınan belgeler için YÖK denklik belgesi

. Not dökümleri (lisans, lisansüstü)

. 2 adet vesikalık fotoğraf (arka yüzüne isim ve soy isim yazılmalıdır)

. İkametgah belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu)

. Nüfus kayıt örneği (e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu)

. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

. Adli sicil belgesi (arşiv ve sicil kaydı içerikli, e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu)

. Askerlik durum belgesi (erkekler için)

. Lisansüstü öğrenci belgesi (e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu)

ÖNEMLİ NOTLAR:

a) Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

b) Mudanya Üniversitesi web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

c) Başvuruda teslim edilen evrakların iadesi yapılmayacaktır.

Başvuru Adresi : Mudanya Üniversitesi İnsan Kaynakları Direktörlüğü, Çağrışan Mahallesi, 2029 Sokak, No: 2 Mudanya/Bursa

Web Adresi : http://www.mudanya.edu.tr

İrtibat : 0224 224 20 22 - 0554 872 18 87

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