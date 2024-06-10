Ana sayfaAkademik İlanlar (Vakıf)

Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 24 haziran 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 10 Haziran 2024 00:40, Son Güncelleme : 10 Haziran 2024 00:29
Yazdır
Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Çağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümleri uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam gün statüde çalışacak öğretim üyeleri alınacaktır. Başvurular bu ilanın aşağıda belirtilen son başvuru tarihine kadar istenen belgelerle birlikte Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

Profesör kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını 1 adet basılı, 5 adet taşınabilir bellek (CD/flash bellek) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile doçentlik belgesi, bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını 1 adet basılı, 3 adet taşınabilir bellek (CD/flash bellek) halinde vermeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, başvuruda bulunduğu fakülte ve bölümü belirten bir dilekçenin ekinde, YÖK formatlı özgeçmiş, öğrenim durumunu gösteren belgeler (onaylı suret ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi) ile bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan dosyasını 1 adet basılı, 3 adet taşınabilir bellek (CD/flash bellek) halinde vermeleri gerekmektedir.

<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.

Başvuru Adresi : Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Adana Mersin

Karayolu Üzeri 33800 Yenice Tarsus MERSİN

Başvuru Başlangıç Tarihi : 10.06.2024

Başvuru Bitiş Tarihi : 28.06.2024

İlan Olunur.

Çağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara tam gün statüde çalışacak öğretim elemanları alınacaktır. Başvurular bu ilanın Resmi Gazete'de yayımlanan tarihlerde, istenen belgelerle birlikte Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta aracılığı ile yapılabilir. Postadaki gecikmeler ve eksik belge ile yapılan

başvurular dikkate alınmaz. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez.

İSTENEN BELGELER

1- Çağ Üniversitesi Rektörlüğüne hitaben yazılmış, başvurulan kadroyu ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı başvuru dilekçesi,

2- YÖK formatlı özgeçmiş.

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi,

4- 1 adet fotoğraf

5- Adli sicil kaydı

6- Lisans/yüksek lisans /doktora diploması (diploma yurt dışından alınmış ise YÖK denklik belgesi, öğrenci ise öğrenci belgesi)

7- Lisans transkripti

8- ALES belgesi

9- Yabancı dil belgesi

Başvuru Adresi: Çağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Adana Mersin Karayolu Üzeri 33800 Yenice Tarsus MERSİN

İlan Olunur.

5002/2/1-1

ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Bingöl Üniversitesi 23 sözleşmeli personel alacak

Bingöl Üniversitesi 23 sözleşmeli personel alacak
Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 11 İşçi Alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 11 İşçi Alacak
Afyonkarahisar Düzağaç Taşımacılık 1 İşçi Alacak

Afyonkarahisar Düzağaç Taşımacılık 1 İşçi Alacak