Yüksek lisans adaylarına seyirlik dersler

İlan Giriş : 29 Mayıs 2024 16:46, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2024 16:49
Yazdır
Yüksek lisans adaylarına seyirlik dersler

Kariyerini geliştirmek ve yön vermek, merak ettiklerini deneyimli ve alanında uzman akademik kadromuza sormak isteyenlere yönelik hazırlanan Uzaktan Seyirlik Dersler, farklı alanlarda ilgilileri ile buluşacak.

Haziran ayı itibarıyla başlayacak olan dersler, uzaktan öğretim sistemimiz (LMS) üzerinden yapılacaktır. Katılım için kontenjan sınırlı olduğundan ilgililerin kayıt yaptırması gerekmektedir. Dersler ücretsizdir.

Detaylar için TIKLAYINIZ

ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ufuk Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı