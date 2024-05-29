Yüksek lisans adaylarına seyirlik dersler
İlan Giriş : 29 Mayıs 2024 16:46, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2024 16:49
Kariyerini geliştirmek ve yön vermek, merak ettiklerini deneyimli ve alanında uzman akademik kadromuza sormak isteyenlere yönelik hazırlanan Uzaktan Seyirlik Dersler, farklı alanlarda ilgilileri ile buluşacak.
Haziran ayı itibarıyla başlayacak olan dersler, uzaktan öğretim sistemimiz (LMS) üzerinden yapılacaktır. Katılım için kontenjan sınırlı olduğundan ilgililerin kayıt yaptırması gerekmektedir. Dersler ücretsizdir.
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