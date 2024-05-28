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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı. Son başvuru tarihi 11 haziran 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 28 Mayıs 2024 00:20, Son Güncelleme : 28 Mayıs 2024 00:38
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İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 26. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin Profesör Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 12.-15. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü Nörobilim Anabilim Dalı'na öğretim üyesi alınacaktır.

Profesörlük kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi,

3. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi (e-Devlet kapısından "resmi kurum" seçeneği işaretlenerek alınabilir)

4. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını, kongre ve konferans tebliğlerini, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora veya yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan 6 takım dosyayı,

bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitü Müdürlüğü'ne şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitü Müdürlüğünden öğrenilebilecektir.

5. Başvurucular, başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

FAKÜLTE: Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü

BÖLÜM: Nörobilim Anabilim Dalı

AKADEMİK ÜNVANI: Profesör

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI: 1

ÖZEL KOŞULLAR: Farmakoloji alanında doktora diplomasına sahip olmak, hayvan modelleri ile deneysel nörobilim ve psikiyatri alanlarında uzman olmak, uluslararası çalışma deneyimi sahibi olmak, endeksler tarafından taranan prestijli yurtdışı dergilerde yayın yapmış ve çalışmalarına atıf almış olmak. Çok iyi düzeyde İngilizce bilmek ve alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitü Müdürlüğü 06800, Bilkent Ankara

4562/1-1

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