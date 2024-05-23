Necmettin Erbakan Üniversitesi 25 İşçi Alacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörlüğünden:

ENGELLİ - ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN İŞÇİ ALIM İLANI

Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükmü gereği 5 (beş) adet engelli sürekli işçi, 20 (yirmi) adet eski hükümlü ve terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan sürekli işçi noter kurası ve sözlü sınav yöntemiyle alınacaktır.

Başvuru Süresi: Sürekli işçi kadrolarına başvurular 23/05/2024-27/05/2024 tarihleri arasında Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü/hizmet merkezlerinden veya www.iskur.gov.tr internet adresinden yapılacaktır.

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1. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan-sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecektir.

2. Beden işçisi pozisyonuna başvuruda bulunan adaylar Üniversitemiz ve tüm bağlı birimlerinde (ilçeler dahil - Seydişehir ve Ereğli) genel alanlar, idari ve akademik ofisler, eğitim alanları, bahçe alanları, çevre düzenleme, taşıma, temizlik vb. işlerde görevlendirilebileceklerdir.

3. Adaylar üniversitenin tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmaması gerekir.

4. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

5. Diğer hususlarda ilgili mevzuat/yönetmelik hükümleri gereğine göre işlem tesis edilir.

6. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekir.

7. Adaylar ilan edilen sürekli işçi kadrolarından sadece bir tanesine başvurabilirler.

8. Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 40 yaşını tamamlamamış olmak. (27.05.2006 tarihinden önce, 22.05.1984 tarihinden sonra doğmuş olmak)

9. Talepler Konya ili düzeyinde karşılanacak olup ilan tarihi itibariyle Konya'da ikamet etmesi gerekmektedir.

1- GENEL ŞARTLAR:

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

2. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

3. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

4. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,

5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,

6. Beden işçisi (genel) için en az ilköğretim mezunu olmak, büro işçisi için en az lise ve dengi mezunu olmak,

7. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak, (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)

8. İlan edilen işgücü talebinde belirtilen öğrenim durumu şartlarına son başvuru tarihi itibariyle sahip olmak.

9. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

10. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek.

2- ÖZEL ŞARTLAR

A) BÜRO İŞÇİSİ

1. Durumlarını ilgili mevzuata göre yetkili sağlık kuruluşlarından engelli sağlık kurulu raporuyla (doğuştan yada sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde 40 olduğunu belirten sağlık kurulu raporu) belgelendirmek,

2. Aranılan şartlardaki belgelere sahip olmak,

B) ESKİ HÜKÜMLÜ/TMY BEDEN İŞÇİSİ (GENEL)

1. Eski hükümlü: Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahküm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan güncel eski hükümlü belgesinin aslı ile durumlarını belgelendirmek,

2. Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya 16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralananlardan sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren güncel komutanlık yazısının aslı ile durumlarını belgelendirmek,

3. Eski Hükümlü / TMY (terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan) kontenjanından ayrılan kadroya başvuracaklar için "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 4. maddesinin (a) ve (ğ) bendi kapsamında durumlarını belgelendirmek,

3- BAŞVURU İŞLEMLERİ

1. Başvuru niteliklerini sağlayan adaylar Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) internet sitesinden online olarak veya Konya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne/hizmet merkezlerinden şahsen başvuru yapabilir.

2. Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İş-Kur) yayımlanan listede bir iş koluna başvuru yapabilecektir.

3. İlgili Yönetmelik gereğince İşkur tarafından Üniversitemize bildirilen başvurular arasından ilan edilen her iş kolu sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve 4 (dört) katı kadar yedek aday noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir.

4- KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1. Kura işleminin 31/05/2024 tarihi Cuma günü saat 08:30'da Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Mevlana Konferans Salonu'nda yapılması planlanmış olup herhangi bir değişiklik olması durumunda https://www.erbakan.edu.tr adresinden adaylara ayrıca duyurulacaktır.

2. Adaylar kura işlemini Youtube sayfamızdan canlı olarak izleyebilecektir.

3. Noter kurası ile belirlenen asıl ve yedek adayların isim listesi ve sonuçları https://www.erbakan.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

5- KURA SONUCU SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELERİN TESLİM TARİHİ VE YERİ

Daha sonra ilan edilecektir.

NOT: Üniversitemiz web sayfasında yer alan sürekli işçi alım ilanına ilişkin tüm duyurular adaylara tebliğ edilmiş sayılacak, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İlanen duyurulur.

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