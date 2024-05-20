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Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 3 haziran 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 20 Mayıs 2024 02:40, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2024 02:51
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Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Piri Reis Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği", "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve "Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Ölçütlerine İlişkin Senato Esaslarının ilgili hükümleri uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır.

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