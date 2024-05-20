Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 12 İşçi Alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 12 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 3 haziran 2024
Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 20 Mayıs 2024 02:30, Son Güncelleme : 20 Mayıs 2024 02:40
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden:
12 KİŞİLİK DAİMİ İŞÇİ STATÜSÜNDE PERSONEL ALIM İLANI İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır. İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacaktır.<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
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