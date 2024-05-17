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Kırıkkale Üniversitesi 121 sözleşmeli personel alacak

Kırıkkale Üniversitesi 121 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 31 mayıs 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 17 Mayıs 2024 01:10, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2024 02:06
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Kırıkkale Üniversitesi 121 sözleşmeli personel alacak

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Birimlerinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2'nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacak olan aşağıdaki tabloda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

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