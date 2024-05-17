Kırıkkale Üniversitesi 121 sözleşmeli personel alacak
Kırıkkale Üniversitesi 121 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 31 mayıs 2024
Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 17 Mayıs 2024 01:10, Son Güncelleme : 17 Mayıs 2024 02:06
Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Üniversitemiz Birimlerinde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak kaydıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Ek 2'nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme yapılacak olan aşağıdaki tabloda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
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