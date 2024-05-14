Hizmet İhracatçıları Birliği Turqualıty proje uzmanı alacak

Hizmet İhracatçıları Birliği

TURQUALITY Proje Uzmanı

İş Tanımı



TURQUALITY® ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.



TURQUALITY® Programının odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak yer alıyor.



TURQUALITY® Programının etkin yürütülmesi, kurumsallaştırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması ile şirketlerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik faaliyet düzenlenmesi,



Firmaların TURQUALITY® Programına başvuru aşamasından sonuçlanma aşamasına kadar olan tüm iş süreçlerinin takip edilmesi,



TURQUALITY® Programına başvuru öncesi ve başvuru esnasında firmaların izlemesi gereken aşamaları gösteren başvuru kılavuzları, infografik, soru-cevap broşürleri hazırlanması,



Destek başvurularının incelenmesi ve sonuçlandırılması,



Hizmet sektörü ihracatı ve destekler ile ilgili soruların cevaplanması, ilgili birimlere yönlendirilmesi,



Resmi iş ve işlemlerin takip edilmesine yönelik olarak takım arkadaşları aranmaktadır.

Şehir



İstanbul



Aranan Nitelikler



Üniversitelerin 4 yıllık İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, Uluslararası İşletme fakülteleri/bölümlerinden mezun,



Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri, KOSGEB Destekleri, Yatırım-Teşvik Sistemi gibi konularda bilgi sahibi,



İlgili kurumlarla (Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İhracatçı Birlikleri, Küçük ve Ortak Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) ve Kalkınma Ajansları) çalışma ve teşvik başvurularını hazırlama ve sonuçlandırma konusunda en az 2 yıl iş tecrübesine sahip,



Yabancı Dil Sınavından (YDS) son 5 yıl içinde alınmış en az 60 puan sahibi (tercihen)



İletişim yönü kuvvetli, takipçi ve sonuç odaklı,



İş takibi ve sorumluluk bilinci gelişmiş,



KEP, Elektronik imza, Microsoft Office bileşenleri kullanımı konusunda yetkin (tercihen sertifika sahibi)



Lisans eğitiminde İngilizce yabancı dil hazırlık sınıfı okumuş/muaf olmuş (tercihen) 5 personel alınacaktır.

Başvurular [email protected] adresine e-posta ile yapılacaktır.

