Hizmet İhracatçıları Birliği Turqualıty proje uzmanı alacak
Hizmet İhracatçıları Birliği Turqualıty proje uzmanı alacak. Son başvuru tarihi 31 Mayıs 2024.
Hizmet İhracatçıları Birliği
TURQUALITY Proje Uzmanı
İş Tanımı
TURQUALITY® ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma
potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmalarımızın, üretimlerinden pazarlamalarına,
satışlarından satış sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde
yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlayarak uluslararası
pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri ve söz konusu markalar
aracılığıyla olumlu Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla
oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.
TURQUALITY® Programının odağında, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak
salt ihracatı artırmak yerine firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunmak
yer alıyor.
TURQUALITY® Programının etkin yürütülmesi, kurumsallaştırılması ve sürdürülebilirliğinin
sağlanması ile şirketlerin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik
faaliyet düzenlenmesi,
Firmaların TURQUALITY® Programına başvuru aşamasından sonuçlanma aşamasına
kadar olan tüm iş süreçlerinin takip edilmesi,
TURQUALITY® Programına başvuru öncesi ve başvuru esnasında firmaların izlemesi
gereken aşamaları gösteren başvuru kılavuzları, infografik, soru-cevap broşürleri
hazırlanması,
Destek başvurularının incelenmesi ve sonuçlandırılması,
Hizmet sektörü ihracatı ve destekler ile ilgili soruların cevaplanması, ilgili
birimlere yönlendirilmesi,
Resmi iş ve işlemlerin takip edilmesine yönelik olarak takım arkadaşları aranmaktadır.
Şehir
İstanbul
Aranan Nitelikler
Üniversitelerin 4 yıllık İktisadi ve İdari Bilimler, Siyasal Bilgiler, Hukuk,
İktisat, İşletme, Uluslararası İşletme fakülteleri/bölümlerinden mezun,
Ticaret Bakanlığı İhracat Destekleri, KOSGEB Destekleri, Yatırım-Teşvik Sistemi
gibi konularda bilgi sahibi,
İlgili kurumlarla (Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İhracatçı
Birlikleri, Küçük ve Ortak Ölçekli Sanayiyi Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı (KOSGEB), TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı
(TEYDEB) ve Kalkınma Ajansları) çalışma ve teşvik başvurularını hazırlama ve
sonuçlandırma konusunda en az 2 yıl iş tecrübesine sahip,
Yabancı Dil Sınavından (YDS) son 5 yıl içinde alınmış en az 60 puan sahibi
(tercihen)
İletişim yönü kuvvetli, takipçi ve sonuç odaklı,
İş takibi ve sorumluluk bilinci gelişmiş,
KEP, Elektronik imza, Microsoft Office bileşenleri kullanımı konusunda yetkin
(tercihen sertifika sahibi)
Lisans eğitiminde İngilizce yabancı dil hazırlık sınıfı okumuş/muaf olmuş (tercihen) 5 personel alınacaktır.
Başvurular [email protected] adresine e-posta ile yapılacaktır.