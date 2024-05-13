Sayıştay Başkanlığı 4 sözleşmeli personel alacak

Sayıştay Başkanlığından:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Başkanlığımız hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı durumuna göre aşağıdaki Tabloda gösterilen pozisyon ünvanı için 4 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

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Başvurular, 15.05.2024 ile 24.05.2024 tarihleri arasında saat 23:59:59'a kadar e-Devlet üzerinden "Sayıştay Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden, elektronik ortamda alınacaktır.

Sözleşmeli Personel alımına ilişkin detaylı açıklamaları içeren ilan metnine https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet sitesinden veya www.sayistay.gov.tr internet sitesinden ulaşılması gerekmektedir.

İlgililere önemle duyurulur.

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