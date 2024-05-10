İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi,

3. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi (e-Devlet kapısından "resmi kurum" seçeneği işaretlenerek alınabilir)

4. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosya,

5. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.7. maddesinde belirtilen diğer şartların sağlanmaması halinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) Sonuç Belgesini (en az 85 puan) (veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınav sonuç belgesi), bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Mühendislik Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

FAKÜLTE : Mühendislik Fakültesi

BÖLÜM : Endüstri Mühendisliği Bölümü

AKADEMİK ÜNVANI : Doktor Öğretim Üyesi

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI : 1

ÖZEL KOŞULLAR : Endüstri Mühendisliği ya da Yöneylem

Araştırma alanında doktora yapmış olmak; ulaşım ve lojistik uygulamaları konularında uluslararası düzeyde bilimsel araştırmaları olmak, araştırmalarını uluslararası endeksler tarafından taranan saygın bilimsel dergilerde yayınlamış olmak. Çok iyi düzeyde İngilizce bilmek ve alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 23. maddesi, 12 Haziran 2018 tarih ve 30449 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmış olan "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma koşullarını düzenleyen 4-7. maddeleri hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'ne tam gün statüde çalışacak öğretim üyesi alınacaktır.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracakların, ilgili kadroya başvuru dilekçeleri ile birlikte:

1. Noter veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora belgeleri, yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

2. Nüfus cüzdanı, askerlik belgesi,

3. Arşiv araştırmalı adli sicil belgesi (e-Devlet kapısından "resmi kurum" seçeneği işaretlenerek alınabilir)

4. Özgeçmiş, ulusal ve uluslararası akademik dergi ve/veya kitaplarda yayımlanmış bilimsel yayın ve çalışmalarını kapsayan 4 takım dosya,

5. Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 8.7. maddesinde belirtilen diğer şartların sağlanmaması halinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) Sonuç Belgesini (en az 85 puan) (veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen sınav sonuç belgesi), bu ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Bilkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığına şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla teslim etmeleri gereklidir. İnternet üzerinden başvurular kabul edilmez. Başvuru için gerekli belgeler ve diğer tamamlayıcı bilgiler Mühendislik Fakültesi Dekanlığından öğrenilebilir.

FAKÜLTE : Mühendislik Fakültesi

BÖLÜM : Makine Mühendisliği Bölümü

AKADEMİK ÜNVANI : Doktor Öğretim Üyesi

ALINACAK AKADEMİSYEN SAYISI : 1

ÖZEL KOŞULLAR : Hesaplamalı malzeme bilimi ve alaşım

mekaniği konularında araştırmalar yapmış olmak. Yurtdışında doktora eğitimini tamamlamış veya doktora sonrası çalışmalar yapmış olmak. Endeksler tarafından taranan prestijli yurtdışı dergilerde yayın yapmış ve çalışmalarına atıf almış olmak. Çok iyi düzeyde İngilizce bilmek ve alanında İngilizce ders verme deneyimine sahip olmak.

BAŞVURU ADRESİ : İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi Dekanlığı 06800, Bilkent Ankara

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