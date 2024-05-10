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Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 24 mayıs 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 10 Mayıs 2024 01:00, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2024 00:42
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Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen koşullar ile 09.11.2018 Tarihli 30590 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" Hükümleri ve 17 Nisan 2020 Tarih ve 31102 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yükseköğretim Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" maddesi uyarınca, ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ve ÖĞRETİM GÖREVLİSİ alınacaktır.

ÖĞRETİM GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR:

1- ALES 'ten en az 70 puan almış olmak.

2- En az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak.

3- Yabancı Diller Birimi için YDS'den veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen bir sınavdan İngilizce puan türünde en az 85 puan veya muadili bir puan almış olmak.

ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ İÇİN ARANAN KOŞULLAR:

1- ALES sınavından en az 70 puan almış olmak

2- YDS'den veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu'nca kabul edilen bir sınavdan İngilizce puan türünde en az 50 puan veya muadili bir puan almış olmak (İngilizce eğitim veren bölümler için YDS'den veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan İngilizce puan türünde en az 85 almış olmak).

3- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1- Başvuru Dilekçesi (Dilekçe, başvurulan kadro ve iletişim bilgilerini içeren ıslak imzalı olmalıdır.)

2- YÖK Formatında Türkçe Özgeçmiş

3- Öğrenim Belgeleri (Lisans-Yüksek Lisans -Doktora diploma ve Lisans transkript belgesinin aslı ya da onaylı örneği, öğrenci olanlardan Lisansüstü Eğitim gördüğüne dair öğrenci belgesi)

4- ALES Belgesi (ALES muafiyeti için, görev yapılan Yükseköğretim Kurumlarından alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı)

5- YDS veya Eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu'nca Kabul Edilen Sınav Belgesi

6- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

7- 2 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olmalı)

8- SGK Hizmet Dökümü (E-Devlet üzerinden alınan barkodlu belge)

9- Adli Sicil Kaydı Belgesi

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