Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Görevlisi alınacaktır. (Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

GENEL ŞARTLAR

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES'den en az 70, Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir merkezi yabancı dil sınavdan en az 50 veya bu puan muadili bir puan almış olmak. Yabancı dil şartı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kadrolarına başvuracak adaylarda aranmaz.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1. Özgeçmiş

2. Dilekçe

3. 1 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. Lisans/Lisansüstü Diploma fotokopisi

6. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ile ilgili)

7. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ : 09.05.2024

SON BAŞVURU TARİHİ : 23.05.2024

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 27.05.2024

GİRİŞ SINAV GİRİŞ TARİHİ : 29.05.2024

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 31.05.2024

Not: İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ADRESİ:

Kerem Aydınlar Kampüsü

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No: 32 Ataşehir/İSTANBUL

Tel: (216) 500 42 92

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