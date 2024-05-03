İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri proje uzmanı alacak
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri proje uzmanı alacak.
İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri
UR-GE PROJESİ
PROJE UZMANI İLANI
Genel nitelikler:
. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
. Erkek Adaylar için askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden
muaf olmak,
. 18 yaşını bitirmiş olmak,
. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya
haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,
. Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,
. TİM ve Birliklerden veya daha önce çalıştıkları iş yerlerinden 22/5/2003
tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci
bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
. Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,
. Türkiye'deki üniversitelerin veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından
kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren
bölümlerinden mezun,
. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az C düzeyinde veya
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kriterlere
göre eşdeğeri (İngilizce için TOEFL, iBT ve PTE) yabancı dil belgesine sahip
olmayan başvurular değerlendirilmeye tabi olmayacaktır.
. Koordinasyon becerisi yüksek, proje çalışmalarına ve takım çalışmasına yatkın,
. İletişim yönü kuvvetli,
. Proje yönetimi, kümelenme ve küme yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi
olan,
. Araştırmacı ve raporlama yetenekleri olan,
. MS Office programlarını çok iyi kullanabilen (Word, Excel, Powerpoint),
. Yoğun çalışma temposuna ayak uydurabilecek
. Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmayan,
Proje uzmanı alınacaktır.
İş tanımı:
. UR-GE projesi kapsamında yer alan firmalar ve ilgili kamu kurumu için birincil
iletişim noktası olmak ve gereken bilgileri taraflara zamanında ve tam olarak
aktarmak,
. Proje kapsamında gerçekleştirilecek ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık,
yurt dışı pazarlama ve alım heyeti gibi faaliyetlerin organizasyonu ve uygulanması
için gereken tüm çalışmaları yürütmek ve koordine etmek,
. Projenin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütmek,
işbirlikleri ve ortaklıklar geliştirmek üzere yazışmaları yapmak,
. Proje destek mevzuatının takibi ve mevzuatın gerektirdiği belge ve raporların
hazırlanması,
. Proje raporlamalarını, ilgili tüm bilgi ve belgenin toplanmasını ve projenin
idari görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.
.Bu çerçevede Genel Sekreterlikçe verilecek görevleri yerine getirmek
Başvuru;
Başvurular, özgeçmiş ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS)
belgesi ile birlikte [email protected] adresine yapılacaktır.