Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü'ne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 31. maddesi ile "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Görevlisi alınacaktır. (Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

GENEL ŞARTLAR

Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES'den en az 70 almış olmak. Yabancı dil şartı Meslek Yüksekokulu kadrolarına başvuracak adaylarda aranmaz.

Müracaat süresi, ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup, başvurular kadro alımı yapacak olan ilgili birime istenen belgeler ile birlikte yapılacaktır.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1. Özgeçmiş

2. Dilekçe

3.1. Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

4. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

5. Lisans/Lisansüstü Diploma Fotokopisi

6. Resmi Transkript (Lisans Eğitimi ve Yüksek Lisans Eğitimi ile ilgili)

7. ALES Belgesi

8. Tecrübe ile ilgili belge

9. Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ : 30.04.2024

SON BAŞVURU TARİHİ : 14.05.2024

ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ : 16.05.2024

GİRİŞ SINAV GİRİŞ TARİHİ : 20.05.2024

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ : 22.05.2024

Not: İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BAŞVURU ADRESİ:

Ataşehir Yerleşkesi: Kerem Aydınlar Kampüsü

İçerenköy Mah. Kayışdağı Cad. No:32 Ataşehir/İSTANBUL Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

Tel : 0 (216) 500 41 51

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