İstanbul Çatalca SYDV 3 personel alacak
İstanbul Çatalca SYDV 3 personel alacak. Son başvuru tarihi 14 Mayıs 2024.
İSTANBUL/ÇATALCAVakfı, BÜRO GÖREVLİSİ İlanı (2Kişi)
- İyi derecede Bilgisayar Programları Kullanıyor olmak.(Windows,Word, Excel,
Powerpoint ) vb. gibi bilgisayar programları kullanabiliyor olmak(MEB onaylı
sertifikaya sahip olmak ya da Üniversitede Bilgisayar dersi aldığına Transkriptle
belgelemek )
- 4(Dört) yıllık fakültelerden; Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik(PDR), Muhasebe,
İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Sosyoloji, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
ilişkileri, Gerontoloji, Halkla İlişkiler, Psikoloji, Sosyal Hizmet Bölümlerinin
herhangi birinden mezun olmak
- Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı
-En az 4(Dört) yıllık fakültelerden; Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik(PDR), Muhasebe, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Sosyoloji, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, Gerontoloji, Halkla İlişkiler, Psikoloji, Sosyal Hizmet Bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak
- İlan tarihi itibariyle Çatalca ilçesinde en az 1(bir) aydır ikamet ediyor olmak,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak,
- Adli sicil kaydı bulunmamak
- İşe alım sürecinde geçerli olan (KPSS 2022-2023) KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
İSTANBUL/ÇATALCAVakfı, MUHASEBECİ İlanı (1Kişi)
- İyi derecede Bilgisayar Programları Kullanıyor olmak.(Windows,Word, Excel,
Powerpoint ) vb. gibi bilgisayar programları kullanabiliyor olmak(MEB onaylı
sertifikaya sahip olmak ya da Üniversitede Bilgisayar Dersi aldığına Transkript
belgelemek )
- 4(Dört) yıllık fakültelerden; Muhasebe, Muhasebe ve Finanas, İşletme, İktisat,
Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinin herhangi birinden
mezun olmak
- Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı
- En az 4(Dört) yıllık fakültelerden; Muhasebe, Muhasebe ve Finanas, İşletme, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak İki kadro durumu için de
- İlan tarihi itibariyle Çatalca ilçesinde en az 1(bir) aydır ikamet ediyor olmak,
- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak,
- Adli sicil kaydı bulunmamak
- İşe alım sürecinde geçerli olan (KPSS 2022-2023) KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.