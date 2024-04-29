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İstanbul Çatalca SYDV 3 personel alacak

İstanbul Çatalca SYDV 3 personel alacak. Son başvuru tarihi 14 Mayıs 2024.

Kaynak : aile.gov.tr
İlan Giriş : 29 Nisan 2024 10:15, Son Güncelleme : 29 Nisan 2024 11:33
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İstanbul Çatalca SYDV 3 personel alacak

İSTANBUL/ÇATALCAVakfı, BÜRO GÖREVLİSİ İlanı (2Kişi)

- İyi derecede Bilgisayar Programları Kullanıyor olmak.(Windows,Word, Excel, Powerpoint ) vb. gibi bilgisayar programları kullanabiliyor olmak(MEB onaylı sertifikaya sahip olmak ya da Üniversitede Bilgisayar dersi aldığına Transkriptle belgelemek )

- 4(Dört) yıllık fakültelerden; Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik(PDR), Muhasebe, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Sosyoloji, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, Gerontoloji, Halkla İlişkiler, Psikoloji, Sosyal Hizmet Bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak

- Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı

-En az 4(Dört) yıllık fakültelerden; Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik(PDR), Muhasebe, İşletme, İktisat, Kamu Yönetimi, Maliye, Sosyoloji, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri ilişkileri, Gerontoloji, Halkla İlişkiler, Psikoloji, Sosyal Hizmet Bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak

- İlan tarihi itibariyle Çatalca ilçesinde en az 1(bir) aydır ikamet ediyor olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak,

- Adli sicil kaydı bulunmamak

- İşe alım sürecinde geçerli olan (KPSS 2022-2023) KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

İSTANBUL/ÇATALCAVakfı, MUHASEBECİ İlanı (1Kişi)

- İyi derecede Bilgisayar Programları Kullanıyor olmak.(Windows,Word, Excel, Powerpoint ) vb. gibi bilgisayar programları kullanabiliyor olmak(MEB onaylı sertifikaya sahip olmak ya da Üniversitede Bilgisayar Dersi aldığına Transkript belgelemek )

- 4(Dört) yıllık fakültelerden; Muhasebe, Muhasebe ve Finanas, İşletme, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak

- Aday vakfın bulunduğu ilçe sınırları içinde ikamet ediyor olmalı

- En az 4(Dört) yıllık fakültelerden; Muhasebe, Muhasebe ve Finanas, İşletme, İktisat, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümlerinin herhangi birinden mezun olmak İki kadro durumu için de

- İlan tarihi itibariyle Çatalca ilçesinde en az 1(bir) aydır ikamet ediyor olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak,

- Adli sicil kaydı bulunmamak

- İşe alım sürecinde geçerli olan (KPSS 2022-2023) KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.

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