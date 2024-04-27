Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 'öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği' ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşullan sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük haklan yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak lam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI:

. İlan edilen kadrolara başvuracak adaylann; https://personel.hku.edu.tr tum-formlar-ve-dilekceler/ vveb adresinden bir örneğini temin edebileceklen başvuru dilekçelerinin ekinde olmak üzere; özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, fotokopileri noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomalan, nüfus cüzdanı ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ve eserlerinden oluşan dosyasının (profesör kadrosuna başvuracak adaylann başlıca eserlerini belirtmesi ve profesör/doçent kadrolanna başvuracak adaylann doçentlik belgelerini aynca dosyalanna eklemiş olmalan gerekmektedir) 1 nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilecek nüshalarını ise (profesör kadrolan için 6 nüsha, doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolan için ise 4 nüsha) CD/flashdisk ortamında şahsen (profesör/doçent kadrolan için Personel Müdürlüğüne, doktor öğretim üyesi kadrolan için ise ilgili Fakülte Dekanlığına olmak üzere) şahsen başvuru yapılması gerekmektedir.

. Müracaat edecek adaylann; Hasan Kalyoncu Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesinde (httns://pcrsoncl.hku.edu.tr/mevzuat ffvonergeler) belirtilen koşullan yerine getirmeleri gerekmektedir.

. Müracaat edecek adaylann; https://pcrsonel.hku.edu.tr/tum-formlar-ve-dilekceler/ vveb adresinde yer alan "Başvuru Beyan Formu ve Evrak Kontrol Listesi'ni doldurarak, başvuru dilekçesi ekinde imzalı olarak koyulması gerekmektedir. Aynca, jüri üyelerine gönderilecek dosyalarda da imzalı şekilde bu belgenin koyulması gerekmektedir.

. Tüm adaylann. gelecekte yapmayı planladıkları eğitim / öğretim / araştırma / geliştirme faaliyetleri ve bunlann çıktıları ile Üniversitemizin vizyonuna nasıl entegre olabileceklerini ve kısa / orta / uzun vadede bilimsel literatüre ve üniversite-iş dünyası-kamu-toplum işbirliğine nasıl katkıda bulunabileceklerini açıklayan bir "özgelecek / niyet mektubu / iş planı / kariyer planı" hazırlamalan ve bunu müracaat dosyalanna eklemeleri gerekmektedir.

. Erkek adaylann askerlikle ilişiğinin olmaması gerekmektedir.

. Yabancı ülkelerden alınmış lisans ve lisansüstü diploma ve derecelerin denkliği ile akademik unvanların eşdeğerliliğinin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) / Üniversitelerarası Kurul (ÜAK) tarafından onaylanmış olması ve belgelendirilmesi şarttır.

. Eğitim dili İngilizce olan bölümler için Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik şartlan sağlamaları gerekmektedir.

. Adaylann. ilan tablosunda 'Açıklama' sütununda belirtilen şartlan sağlamalar gerekmektedir.

. Adayların müracaat dilekçelerinde herhangi bir kurum ya da kuruluşa karşı mecburi hizmet yükümlülüklerinin bulunup bulunmadığını varsa hangi kurama olduğunu belirtmeleri gerekmekledir.

. Adaylann müracaat dilekçecinde; başvuruda verdikleri tüm bılgilcnn doğru olduğunu, aksi takdirde başvurularının ve atamamanın iptalini kabul ve taahhüt ettiklerini belirtmeleri gerekmektedir.

. Son müracaat tarihi 13 Mayıs 2024 mesai bitimidir.

. Posta yoluyla yapılan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

. İlanda belirtilen koşullan taşımayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

. İhtiyaç duyulması halinde; adayları ilgilendiren başvuru ve atama süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler Üniversitemiz Personel Müdürlüğü vveb sayfasından https://personel.hku.edu.tr/ yapılacak olup, aynca yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile -Öğretim Üyesi Dışındaki öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin ilgili hükümlerinde aranan genel koşullan sağlamış olmak kaydıyla, aylık ve özlük hakları yönünden 4857 Sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak tam zamanlı öğretim Görevlisi ile Araştırma Görevlisi alınacaktır.

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