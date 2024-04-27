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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mevsimlik 1072 İşçi Alacak

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mevsimlik 1072 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 30 nisan 2024

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 27 Nisan 2024 00:03, Son Güncelleme : 27 Nisan 2024 00:10
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Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mevsimlik 1072 İşçi Alacak

DUYURU

Teşekkülümüz hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yüıüıülmesini sağlamak amacıyla: Rize. Trabzon. Artvin ve Giresun illerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarımıza 930 mevsimlik beden işçisi (tahmil-tahliye). M M ) Çay I ksperliği veya Çay Tarımı ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunu 70 çay eksperi. Rize ili X m barlık Çay Fabrikasına45 engelli ve 10eski hükümlü mevsimlik işçi. Trabzon ili Bölümlü t ay 1 abrikasına 6 engel i ve 4 eski hükümlü mevsimlik işçi. Artvin ili Muratlı (, ay I abrikasına 4 engelli ve 3 eski hükümlü mevsimlik işçi: noter kurası ile işe (MYO Çay 1 ksperliği veya Çay Tanım ve İşleme Teknolojisi Bölümü mezunlan hariç) alınacaktır.

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