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Milli Savunma Bakanlığı 1829 İşçi Alacak

Milli Savunma Bakanlığı 1829 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 29 nisan 2024

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 24 Nisan 2024 00:05, Son Güncelleme : 24 Nisan 2024 00:12
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Milli Savunma Bakanlığı 1829 İşçi Alacak

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINA AÇIKTAN SÜREKLİ İŞÇİ TEMİNİ

Milli Savunma Bakanlığına bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında 1.829 (bin sekiz yüz yirmi dokuz) Açıktan Sürekli İşçi Temini yapılacaktır.

Başvurular Türkiye İş Kurumu üzerinden alınacaktır. İlan ile ilgili bilgilere Türkiye İş Kurumu internet sitesinden ulaşılabilmektedir. İlan 24 Nisan 2024 tarihi itibarı ile yayımlanmıştır.

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