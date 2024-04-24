TÜBİTAK, 1 personel alacak
TÜBİTAK, 1 personel alacak. Son başvuru tarihi 8 mayıs 2024
Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 24 Nisan 2024 01:00, Son Güncelleme : 24 Nisan 2024 00:38
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:
TÜBİTAK GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI (GEBZE) BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİSYENİ (DİĞER TEKNİSYEN VE TEKNİKERLER) ALINACAKTIR
SON BAŞVURU TARİHİ: 29.04.2024<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
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