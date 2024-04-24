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TÜBİTAK, 1 personel alacak

TÜBİTAK, 1 personel alacak. Son başvuru tarihi 8 mayıs 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 24 Nisan 2024 01:00, Son Güncelleme : 24 Nisan 2024 00:38
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TÜBİTAK, 1 personel alacak

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

TÜBİTAK GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI (GEBZE) BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TEKNİSYENİ (DİĞER TEKNİSYEN VE TEKNİKERLER) ALINACAKTIR

SON BAŞVURU TARİHİ: 29.04.2024

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