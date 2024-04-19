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TBMM 9 bilişim personeli alacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 9 bilişim uzmanı almak için ilana çıktı

İlan Giriş : 19 Nisan 2024 11:08, Son Güncelleme : 19 Nisan 2024 15:12
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TBMM 9 bilişim personeli alacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi, 9 bilişim uzmanı almak için ilana çıktı

Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8'inci maddesi uyarınca, Kurumumuzda istihdam edilmek üzere sözlü ve/veya uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 9 (dokuz) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. Söz konusu sınava ilişkin sınav ilanı ile aday başvuru formu aşağıda yer almaktadır.

Başvurular, 22.04.2024-06.05.2024 tarihleri arasında alınacak olup şahsen yapılacak başvurular; TBMM Ek Hizmet Binası Kavaklıdere Mahallesi Zeytindalı Caddesi No:2 adresine, posta yolu ile yapılacak başvurular ise TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı 06543 Bakanlıklar/ANKARA adresine yapılacaktır.

Son başvuru tarihinden sonra Kurumumuza ulaşan başvurular ile eksik belge bulunan başvurular dikkate alınmayacaktır.

İlanen duyurulur. 18.04.2024

Sınav İlanı için tıklayınız.

Aday Başvuru Formu için tıklayınız.

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