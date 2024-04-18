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Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş 390 İşçi Alacak

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş 390 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 26 nisan 2024

Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 18 Nisan 2024 01:10, Son Güncelleme : 18 Nisan 2024 01:04
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Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş 390 İşçi Alacak

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

4857 SAYILI KANUNUNA TABİ SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU

Şirketimizdeki Şeker Fabrikaları, Ankara, Eskişehir, Turhal Makina Fabrikası, Afyon İmalat Birimi ve Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası (EMAF)'nda belirsiz süreli çalıştırılmak üzere farklı eğitim düzeylerinde 390 Sürekli İşçi alımı yapılacaktır.

ALIMLARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR

1- Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.

2- Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesinden 22 Nisan 2024 tarihinden itibaren öğrenilebilecektir.

3- Fabrikalarımıza alınacak personelin niteliklerini ve sayılarını gösteren tablolar ilişiktedir.

İlanen duyurulur.

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