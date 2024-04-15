Sahil Güvenlik Komutanlığı 35 İşçi Alacak
Sahil Güvenlik Komutanlığı 35 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 26 nisan 2024
Kaynak : Kamuilan
İlan Giriş : 15 Nisan 2024 23:32, Son Güncelleme : 15 Nisan 2024 23:35
TALEBİ VEREN KAMU KURUMUNUN ADI : SAHİL GÜVENLİK EGE DENİZ ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI BAYRAKLI/İZMİR
TALEBİ ALAN İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ : TÜRKİYE İŞKURUMU BORNOVA HİZMET MERKEZİ
ÇALIŞTIRILACAĞI İŞYERİ
: SAHİL GÜVENLİK EGE DENİZ ONARIM DESTEK KOMUTANLIĞI BAYRAKLI/İZMİR<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
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