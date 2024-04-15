Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla Öğretim Elemanları alınacaktır.

Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Doçent kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli veya e-Devletten doğrulanabilir kod ile kopyaları, YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere cad. No:120/1 Şişli-İstanbul

Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık belgesinin noter tasdikli veya e-Devletten doğrulanabilir kod ile kopyaları YDS, ÜDS, KPDS veya YÖKDİL sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet dosya ile birlikte şahsen Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (Yazarlar Sok. No:17 Esentepe-Şişli-İstanbul Tel: 212 273 26 90-91)'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık belgesinin noter tasdikli veya e-Devletten doğrulanabilir kod ile kopyaları, transkript ile ALES sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 1 adet dosya ile birlikte şahsen, Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (Yazarlar Sok. No:17 Esentepe-Şişli-İstanbul Tel: 212 273 26 90-91)'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 gündür.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI TAKVİMİ

DUYURU BAŞLAMA TARİHİ : 15.04.2024

SON BAŞVURU TARİHİ : 29.04.2024

ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇ İLAN TARİHİ : 06.05.2024

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI TARİHİ : 13.05.2024

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ GİRİŞ SINAVI SAATİ : 14.00

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

GİRİŞ SINAVI SINAV YERİ

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ

Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi

: T.C. Demiroğlu Bilim Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

: 20.05.2024

: www.demiroglu.bilim.edu.tr 3196/1/1-1

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır.