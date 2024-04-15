İzmir Ekonomi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

İlan Tarihi: 15.04.2024

Son Başvuru Tarihi: 29.04.2024

Eğitim dili İngilizce olan Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Vakıf

Yükseköğretim Kurumlan Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyannca aşağıda nitelikleri belinden kadrolara öğretim Üyesi alınacaktır

Başvuracak adayların Yükseköğretim Kuramlarında Yabancı Dil Eğitim-Oğretimi ve Yabancı Dille Eğiıim-öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliği'nin Madde 8/7'de belirtilen yabancı dil (İngilizce) asgari koşullarını sağlamış olmak şanıyla ilanda bel inilen ve aşağıda aynntılan verilen evraklan süresi içerisinde teslim etmeleri gereklidir

PROFESÖR KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

I - Başvurduktan birim ve anabilim dalını belinen dilekçe

2- özgeçmiş

3- Yayın listesi (başlıca eser belirtilmelidir)

4- 2 adet vesikalık fotoğraf

5- Nüfus cüzdanı örneği

6* Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik belgesi) (Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuralca denkliğinin onaylanmış olması)

7- Akademik unvana atanma yazılan (Varsa atama yazısı)

8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9' Bilimsel çalışma ve yayınlannı kapsayan 6 adet dosya veya 1 adet dosya 5 adet CD

10- Varsa yurt dışı deney imi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

DOÇENT KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

I - Başvurduktan birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2- özgeçmiş

3- Yayın listesi

4- 2 adet vesikalık fotoğraf

5- Nüfus cüzdanı örneği

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans. Yüksek Lisans. Doktora ve Doçentlik belgesi)

(Yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuralca denkliğinin onaylanmış olması)

7- Akademik unvana atanma yazılan (Varsa atama yazısı)

8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9- Bilimsel çalışma ve yayınlannı kapsayan 4 adet dosya veya I adet dosya 3 adet CD

10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge.

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARI İÇİN GEREKLİ BELGELER:

I - Başvurduklan birim ve anabilim dalını belirten dilekçe

2- özgeçmiş

3- Yayın listesi

4- 2 adet vesikalık fotoğraf

5- Nüfus cüzdanı örneği

6- Noter onaylı diploma fotokopileri (Lisans. Yüksek Lisans ve Doktora belgesi)

(yurtdışında alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuralca denkliğinin onaylanmış olması)

7- Akademik unvana atanma yazıları (Varsa atama yazısı)

8- Yabancı dil (İngilizce) yeterliliğine ilişkin belge ve varsa diğer yabancı dil yeterliliğine ilişkin belge

9- Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosya veya I adet dosya 3 adet CD

10- Varsa yurt dışı deneyimi gösterir belge ile kendi alanında İngilizce eğitim verildiğine dair belge

NOTLAR:

I - Başvurular şahsen veya kargo I posta yoluyla yapılabilecektir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvurulan dikkate alınmayacaktır.

2- İlanımız www.ieu.edu.tr. adresinde yayınlanmaktadır.

BAŞVURU VERİ VE İLETİŞİM

İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ

Sakarya Cad No: 156 Balçova / İZMİR Yabancı Diller Yüksekokulu: 0(232)4888121 Sağlık Bilimleri Fakültesi: 0(232)4888311 Tıp Fakültesi: 0(232)4888321

Mühendislik Fakültesi 0(232)4888122 Fax: 0(232) 2792626

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