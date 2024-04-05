İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri ile "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre "Devamlı statüde" öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen yapılacaktır. İlanda belirtilen kadrolara başvuru için gerekli belge ve bilgilere üniversitemizin web sayfası www.medipol.edu.tr'den ulaşılabilir.

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Üniversitemiz Akademik Birimlerine Öğretim Üyesi olarak atanmak için başvuracak adayların;

*657 sayılı Devlet Memurları Kanun'un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,

*Yabancı Ülkelerden alınan diploma ve unvanların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

*Doçent kadrosuna Profesörler, Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Profesör ve kadro unvanı Doçent olanlar müracaat edemez.

Başvuru dilekçesi ve YÖK formatlı CV için:

*(https://medipol.edu.tr/universite/genel-sekreterlik/insan-kaynaklari-ve-planlama-dairesi), "Formlar" sekmesinden başvuru dilekçe örneği ve YÖK formatlı özgeçmiş alınabilir.)

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan;

Profesör kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirttiği başvuru Dilekçesine; Yayın Listesinin de olduğu YÖK formatlı Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, (tüm diploma ve belgeler e-Devlet'ten alınmalıdır, e-Devletten alınamayan lisans diploması ve lisans diploması haricindeki diğer diplomaların/belgelerin asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce "aslı gibidir" yapılabilecektir.), Profesörlükte işe başlama yazısı (Yükseltilerek atama yapılacaklar için gerek bulunmamaktadır), Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri fiziki bir dosya olarak ve ayrıca diplomalar, yurtdışından alınan diploma ve unvanların denklik belgeleri, bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerini (YÖK formatlı CV) içeren 6 (altı) takım dosya veya 6(altı) adet flash bellek içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir. Adaylar, bu başvurularında Doçentlik unvanını aldıktan sonraki yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterir.

Doçent kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirttiği başvuru Dilekçesine; Yayın Listesinin de olduğu YÖK formatlı Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, Doçentlik Belgesi, (tüm diploma ve belgeler e-Devlet'ten

alınmalıdır, e-Devletten alınamayan lisans diploması ve lisans diploması haricindeki diğer diplomaların/belgelerin asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce "aslı gibidir" yapılabilecektir.), Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri fiziki bir dosya olarak ve ayrıca diplomalar, yurtdışından alınan diploma ve unvanların denklik belgeleri, bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerini (YÖK formatlı CV) içeren 4 (dört) takım dosya veya 4 (dört) adet flash bellek içinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; başvuracağı bölüm/anabilim dalını belirttiği başvuru Dilekçesine; Yayın Listesinin de olduğu YÖK formatlı Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora/Uzmanlık Belgesi, (tüm diploma ve belgeler e-Devlet'ten alınmalıdır, e-Devletten alınamayan lisans diploması ve lisans diploması haricindeki diğer diplomaların/belgelerin asıllarının getirilmesi halinde üniversitemizce "aslı gibidir" yapılabilecektir.), Yabancı dil belgesi veya eşdeğerliliği kabul edilen bir yabancı dil sınav sonuç belgesi, Kimlik fotokopisi ile 4 (dört) adet fotoğrafı içeren belgeleri fiziki bir dosya olarak ve ayrıca diplomalar, yurtdışından alınan diploma ve unvanların denklik belgeleri, bilimsel çalışma ve yayınları ile yayın listesini kapsayan belgelerini (YÖK formatlı CV) içeren 4 (dört) takım dosya veya 4 (dört) adet flash bellek içinde İlgili Dekanlıklara/Müdürlüklere başvurmaları gerekmektedir.

İlandaki kadrolara başvuran adayların durumları ilgili mevzuat gereğince oluşturulacak jüriler tarafından değerlendirilecek, bilimsel çalışmaları yeterli görülenlerin ilgili Yönetim Kurullarında uygun görülmesi halinde, birim amirlerinin teklifi, Rektörlük Makamı ve Mütevelli Heyetince onaylanmasından sonra sözleşme gerçekleştirilmektedir. Belirtilen şartları taşımayan ve başvuru süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

İrtibat - Başvuru Adresi:

- Rektörlük (İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığı)

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, A Blok, Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No: 19 Kavacık Kavşağı- Beykoz 34810 İstanbul

Tel: 444 85 44

- Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi

- Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kuzey Yerleşkesi, C Blok, Kavacık Mah. Ekinciler Cad. No: 19 Kavacık Kavşağı- Beykoz 34810 İstanbul

Tel: 444 85 44

- Sağlık Bilimleri Fakültesi

- Tıp Fakültesi

- Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

İstanbul Medipol Üniversitesi, Kavacık Güney Yerleşkesi, Göztepe Mah. Atatürk Cad. No: 40/16 Beykoz 34810 İstanbul

Tel: 444 85 44

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