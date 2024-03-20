Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerinde açık bulunan kadrolarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 23. 24. ve 26. maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Öğretim Üyeleri alınacaktır.

-Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların YÖK Formatlı özgeçmişini, lisans, yüksek lisans, doktora belgesini, 2 adet vesikalık fotoğrafını, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 4 adet Flash bellek veya CD'yi dilekçe ekinde ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde 03.04.2024 Çarşamba günü saat 17:30'a kadar posta ile ya da elden teslim etmek suretiyle Fakülte Dekanlığı'na ve Yüksekokulu Müdürlüğü'ne başvurmaları gerekmektedir.

-Kadrolara başvuracak adayların yukarıda belirtilen evraklarıyla beraber https://www.dogus.edu.tr/docs/default-source/yonergeler/yonergelerimiz/akademik-yukseltme-ve-atama- yonergesi.pdf?sfvrsn=3f20c77c_4 linkinde Ek1'de yer alan puanlama tablosunu doldurarak teslim etmeleri gerekmektedir.

- Yurtdışından alınmış diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

- Kargo veya postadan kaynaklı gecikmeler dikkate alınmayacak olup gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Başvuru evraklarının son başvuru zamanı olan 03.04.2024 Çarşamba günü saat 17:30'a kadar ilgili dekanlığa ulaştırılmış olması gerekmektedir.

BAŞVURU ADRESİ:

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğü, Mühendislik Fakültesi Dekanlığı / Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı / Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürlüğü-Dudullu Yerleşkesi: Dudullu OSB Mah. Natoyolu Cad. N: 265/1 34775 Ümraniye/İstanbul Tel: 444 79 97 / www.dogus.edu.tr

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı: Bahçelievler, Bosna Blv No: 140, 34680

Üsküdar/İstanbul Tel: 444 79 97 /www.dogus.edu.tr

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.