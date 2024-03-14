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İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 28 mart 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 14 Mart 2024 00:10, Son Güncelleme : 14 Mart 2024 01:13
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İstanbul Rumeli Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen Fakülte Bölümleri için 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanı kadrolarına Personel alımı yapılacaktır.

İstenilen Belgeler:

Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim bilgileri; adres, telefon numarası e-posta vs açıkça belirtilecektir.) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

YÖK Formatlı Özgeçmiş,

Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, Adli Sicil Belgesi,

Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti,

Yüksek Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti) (Devam ediyorsa öğrenci belgesi), Lisans Not Döküm Belgesi/Transkript (Aslı veya Noter Tasdikli Sureti),

ALES Sonuç Belgesi, (ALES Puan türü olarak 22.05.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısı kararı dikkate alınacaktır.)

Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Lisans Programlarına başvuru yapacak adaylardan istenilmektedir. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. )

Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi

2 Adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.

Öğretim Elemanı başvurularının yapılacağı birim, adres:

T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Sekreterliği, Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İSTANBUL

İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 14.03.2024

İLAN BİTİŞ TARİHİ : 28.03.2024

ÖN DEĞERLENDİRME İLAN TARİHİ : 29.03.2024

SINAV GİRİŞ TARİHİ : 01.04.2024

SONUÇ, AÇIKLAMA TARİHİ : 02.04.2024

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