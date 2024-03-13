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TÜBİTAK 4 personel alacak

TÜBİTAK 4 personel alacak. Son başvuru tarihi 27 mart 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 13 Mart 2024 00:49, Son Güncelleme : 13 Mart 2024 13:54
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TÜBİTAK 4 personel alacak

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

TÜBİTAK BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İSTİHDAM EDİLECEKTİR SON BAŞVURU TARİHİ: 22.03.2024

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