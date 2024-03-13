TÜBİTAK 4 personel alacak
TÜBİTAK 4 personel alacak. Son başvuru tarihi 27 mart 2024
Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 13 Mart 2024 00:49, Son Güncelleme : 13 Mart 2024 13:54
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:
TÜBİTAK BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI İSTİHDAM EDİLECEKTİR SON BAŞVURU TARİHİ: 22.03.2024<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
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