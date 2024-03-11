İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 25 mart 2024
Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 11 Mart 2024 00:10, Son Güncelleme : 11 Mart 2024 01:22
İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI
Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile İstanbul Gedik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
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