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İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 25 mart 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 11 Mart 2024 00:10, Son Güncelleme : 11 Mart 2024 01:22
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İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemize 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile İstanbul Gedik Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Yönergesi uyarınca aşağıda belirtilen kadrolara öğretim elemanı alınacaktır.

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