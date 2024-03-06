Erzurum Teknik Üniversitesi 1 sözleşmeli personel alacak

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLE ŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" uyarınca 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 1 (bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

1. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1.1.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.

1.2.7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.

1.3.2022-KPSS'den; ortaöğretim mezunları için KPSS P94 puanına sahip olmak.

1.4. Başvuracak adayların 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavından ilgili puan türünden belirtilen puanı almış olmaları gerekmektedir. Belirtilen puan türünden farklı puan türünden veya ilgili puan türünde belirlenen puanın altında puanla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

2. BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

2.1. Başvuru Takvimi

İlan Yayım Tarihi : 06.03.2024

Başvuru Başlangıç Tarihi : 06.03.2024

Son Başvuru Tarihi : 21.03.2024

Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : https://erzurum.edu.tr/

Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya başvuru şartlarında ve başvuru takviminde değişiklik yapma hakkına sahiptir.

2.2. Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri

Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

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3. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

3.1. Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;

- Sözleşmeli Personel Başvuru Formu Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir. ( https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26/#gsc.tab=0) (Fotoğraflı ve imzalı), (İlan kodu ve unvanı belirtilmek zorundadır),

- 2022 KPSS Sonuç Belgesi,

- 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)

- Tecrübe istenilen pozisyon için sigortalı çalışılan işlerdeki meslek kodunu gösterir karekodlu SGK Hizmet Döküm Belgesi, (SGK Hizmet Dökümü Belgesinde meslek kodu bulunmayanlar ise çalışmış oldukları Kurum/Firma/İş Yerinden istenen tecrübe şartı alanında çalışmış olduklarına dair onaylı çalışma belgesini SGK Hizmet Döküm Belgesi ile ibraz etmelidirler.)

- Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

- Sertifika veya belge istenilen pozisyonlar için belgenin ilan tarihinden önce alınmış olması kaydıyla ilgili belgenin aslı, kare kodlu e-Devlet çıktısı veya belgenin ıslak imzalı onaylı sureti (ilan başlangıç tarihinden sonra alınan sertifikalar kabul edilmeyecektir)

- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)

- Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)

- Diploma veya Mezuniyet Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.

4. DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR

- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

- Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; "Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez." hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)

- Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.

- Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.

- Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.

- Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.

- Sertifika veya katılım belgesi istenen pozisyonlar için ilgili sertifika veya katılım belgesine ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten önce alınmış olması gerekmektedir. Bu nedenle sertifika (veriliş) tarihi bilgisi yer almayan ve ilan tarihinden sonra alınan (eğitimleri ilan tarihinden önce alınmış olsa dahi) sertifika veya katılım belgeleri kabul edilmeyecektir. Ayrıca istenilen sertifikalar için transkript geçerli olmayacaktır.

5. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan adaylar arasından 2022 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.

- İlan edilen pozisyon sayısının üç katı kadar yedek aday belirlenecektir.

- Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayın başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.

- KPSS' de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.

- Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.

- Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

- Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

- Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır.

- Sınav sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

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