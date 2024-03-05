İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Uzman Yardımcısı Alım İlanı

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ

Sayı: 70565514-TİM.İİB.GSK.UYG3.2024/116-940

Konu: İHBİR - URGE Projesi Personel İstihdamı Duyurusu hk.

İstanbul, 05/03/2024

İHBİR

Şekerli Mamuller ve Pastacılık Sektörleri İhracat Atılımı

UR-GE Projesi

Personel Alımına İlişkin Duyuru

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesi (UR-GE) Proje Desteğine İlişkin Genelge kapsamında faaliyetlerine başlayacak olan " İHBİR Şekerli Mamuller ve Pastacılık Sektörleri İhracat Atılımı UR-GE Projesi"nde belirli süreli hizmet sözleşmesi ile istihdam edilmek üzere Uzman/Uzman Yardımcısı düzeyinde personel alınacaktır.

Başvurular Genel Sekreterliğ[email protected] adresine e-posta ile yapılacaktır.

Genel Nitelikler:

. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

. Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,

. 18 yaşını bitirmiş olmak,

. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahküm olmamak,

. Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,

. Daha önce çalıştıkları işyerinden, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,

. Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak.

Diğer Koşullar:

. En az 4 yıllık üniversite mezunu (Türkiye'deki üniversitelerin veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun),

. Son 5 yıl içerisinde yapılmış Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az C düzeyinde veya ÖSYM tarafından belirlenen ölçütlere göre eşdeğeri yabancı dil belgesine sahip, (ikinci dil tercih sebebidir)

. Organizasyon ve Koordinasyon becerisi yüksek,

. Proje yönetimi, Kümelenme ve küme yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi,

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği

Yenibosna Merkez Mahallesi Sanayi Cad. No:3

Dış Ticaret Kompleksi, C Blok. Yenibosna - İstanbul

Tel : ( 0212 ) 454 05 00 Faks : ( 0212 ) 454 05 01- 02

E-posta :[email protected]

www.iib.org.tr

Ayrıntılı bilgi için: Yasin Mert Ecevit - Uzman Yardı|''r'|c'

İstanbul İhracatçı Birlikleri

İst. İhracatçı Birl. @IhracatcBrlk

. Ofis programlarını iyi derecede kullanabilen (Word, Excel, PowerPoint),

. İletişim becerileri yüksek, sektör/bölge ve dış ticaret alanında deneyimi olan, araştırma ve raporlama yetenekleri olan personel alınacak olup, daha önce bir UR-GE Projesi kapsamında istihdam edilen personel öncelikli olarak değerlendirilecektir.

İşin Tanımı:

Proje kapsamında gerçekleştirilecek analiz, eğitim danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti gibi faaliyetlerin hazırlanması ve uygulanması için gereken tüm çalışmaları yürütmek ve koordine etmek, projenin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına yönelik çalışmalar yapmak, ticaret heyeti, fuar katılımı/ziyareti vb. gibi uluslararası organizasyonlarda etkin rol almak, sektöre yön veren kurum kuruluş ve derneklerle bağlantılar kurmak, firmaların ve projenin hedeflerine ulaşması için firmalar ve diğer sektör temsilcileri arasındaki ilişkileri geliştirmek, sektörel araştırmalar yapmak ve raporlamak, sektörün ihracat artışı ve tanıtımı için gereken işbirliği ortamını sağlamak, yurt içi ve yurt dışında yerinde bağlantılar kurmak, proje raporlamalarını, ilgili tüm bilgi ve belgenin temini ve projenin idari görev ve sorumluluklarını yerine getirmek, bu çerçevede Genel Sekreterliğimizce verilecek tüm görevleri yerine getirmek.

Başvuru sırasında sunulması gerekli belgeler:

. Özgeçmiş,

. Diploma ya da mezuniyet belgesi örneği,

. 1 Adet fotoğraf,

. YDS veya ÖSYM tarafından belirlenen ölçütlere göre eşdeğer kabul edilen yabancı dil belgesi.

Mülakata çağrılan ve başarılı olan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir:

. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve SGK hizmet dökümü,

. Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı ve fotokopisi,

. YDS veya ÖSYM tarafından belirlenen ölçütlere göre eşdeğer kabul edilen yabancı dil belgesi,

. Çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak belge ve referans mektupları,

. Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık raporu,

. Erkek adaylardan askerlik durum belgesi,

. Adli sicil kaydı,

. Yerleşim yeri belgesi,

. 4 (dört) adet fotoğraf,

. Daha önce UR-GE projesi kapsamında istihdam edildi ise istihdam edilen Kurumdan alınan referans mektubu.

Başvuru evraklarınızın en geç 15 Mart 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimizinhububat@iib .org.tr adresine gönderilmesini rica ederim.

Volkan KEKEVİ

Genel Sekreter Yrd.