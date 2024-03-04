TÜBİTAK, 11 personel alacak

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

TÜBİTAK BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PERSONEL ALINACAKTIR

SON BAŞVURU TARİHİ: 13.03.2024

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*Başvurular için gerekli koşullar, diğer detaylar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve TÜBİTAK İş Başvuru Sisteminde ( kariyer.tubitak.gov.tr) yer almaktadır.

İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir. TÜBİTAK GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI (GEBZE)

Adres : Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Cad.

Gebze/KOCAELİ

E-Posta : [email protected] Telefon : 0262 673 4038 / 4036

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

TÜBİTAK BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE İTFAİYECİ (DİĞER TEKNİSYEN VE TEKNİKERLER) ALINACAKTIR

SON BAŞVURU TARİHİ: 08.03.2024

NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sayfasında yayımlanmakta olup, iş başvuruları da bu sayfa (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

TÜBİTAK GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI (GEBZE) Adres : Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Cad.

Gebze/KOCAELİ

E-Posta : [email protected] Telefon : 0262 673 4038 / 4036

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