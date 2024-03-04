TÜBİTAK, 11 personel alacak
TÜBİTAK, 11 personel alacak. Son başvuru tarihi 13 mart 2024
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:
TÜBİTAK BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE PERSONEL ALINACAKTIR
SON BAŞVURU TARİHİ: 13.03.2024<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.
*Başvurular için gerekli koşullar, diğer detaylar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr) ve TÜBİTAK İş Başvuru Sisteminde ( kariyer.tubitak.gov.tr) yer almaktadır.
İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir. TÜBİTAK GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI (GEBZE)
Adres : Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Cad.
Gebze/KOCAELİ
E-Posta : [email protected] Telefon : 0262 673 4038 / 4036
TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:
TÜBİTAK BÜNYESİNDE GÖREV YAPMAK ÜZERE İTFAİYECİ (DİĞER TEKNİSYEN VE TEKNİKERLER) ALINACAKTIR
SON BAŞVURU TARİHİ: 08.03.2024
NOT: Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sayfasında yayımlanmakta olup, iş başvuruları da bu sayfa (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.
TÜBİTAK GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI (GEBZE) Adres : Barış Mahallesi Dr. Zeki Acar Cad.
Gebze/KOCAELİ
E-Posta : [email protected] Telefon : 0262 673 4038 / 4036
2130/2/1-1