Bursa Kestel Belediyesi Geçici 30 İşçi Alacak

KESTEL BELEDİYE BAŞKANLIĞI Geçici İşçi Alım İlanı

Belediyemize 4857 sayılı İş Kanununa tabi aşağıda aranan özellikleri belirtilen 30 adet Geçici İşçi personel alınacaktır.

KADRO UNVANI / ADEDİ : Beden İşçisi (genel) / 30 Adet.

İKAMETGAH : Kestel İlçesi sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

İŞİN SÜRESİ : 5 Ay 29 Gün

KURA ÇEKİLİŞ TARİHİ : 06/03/2024 SAATİ: 15.00

KURA ÇEKİLİŞ YERİ : Vanimehmet Mahallesi Gazi Caddesi No: 15 Ek Hizmet

Binası Aile Parkı Yanı (Eski Kültür Merkezi) KESTEL

MÜLAKAT TARİHİ :08/03/2022 SAATİ: 09.00

MÜLAKAT YERİ :Vani Mehmet Mah. İmren Sok. No: 10 Kestel (Kestel Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi)

İŞÇİ OLARAK ALINACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak, 65 yaşını geçmemiş olmak,

c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

d) En az ilköğretim en fazla ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.

e) Emekli olmamak (Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı almamak.

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