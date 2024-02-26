Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 9 İşçi Alacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 9 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 29 şubat 2024
Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 26 Şubat 2024 00:20, Son Güncelleme : 26 Şubat 2024 00:52
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden:
DAİMİ İŞÇİ ALIM İLANI
9 Kişilik Daimi İşçi Statüsünde Personel Alınacaktır.
İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır.
İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacaktır.<>Maaş robotuna ulaşmak için tıklayınız
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