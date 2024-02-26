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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 9 İşçi Alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 9 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 29 şubat 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 26 Şubat 2024 00:20, Son Güncelleme : 26 Şubat 2024 00:52
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 9 İşçi Alacak

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden:

DAİMİ İŞÇİ ALIM İLANI

9 Kişilik Daimi İşçi Statüsünde Personel Alınacaktır.

İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır.

İlanlar, Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx internet adresinde yayınlanacaktır.

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