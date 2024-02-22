Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmeliğin" ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen/posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir, internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Meslek Yüksekokul Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Meslek Yüksekokulumuz sorumlu değildir.). Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi İçin Gerekli Belgeler:

1. Başvurdukları Programı belirten ıslak imzalı dilekçe (www.adiguzel.edu.tr adresinde mevcut).

2. Özgeçmiş (YÖK formatında).

3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

4. Bir Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş).

5. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti ya da e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi).

6. Lisans ve Yüksek lisans transkriptlerinin aslı ya da ıslak imzalı mühürlü sureti.

7. Geçerli ALES Puanına sahip Sınav Sonuç Belgesi

8. ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumundan alınacak hizmet belgesi ve atama olur yazısı.

9. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf).

10. Adli Sicil Belgesi.

11. Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti.

Resmi Gazete'de Yayım Tarihi : 22.02.2024

Son Başvuru Tarihi : 07.03.2024

Ön Değerlendirme Tarihi : 11.03.2024

Giriş Sınavı Tarihi : 13.03.2024

Sonuç Açıklama Tarihi : 15.03.2024

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.adiguzel.edu.tr

Başvuru Adresi: (Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu) Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi Çağlayan Sokak No: 18 Ataşehir/İstanbul

Açıklama: Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek Yüksekokulumuz web adresinde (www.adiguzel.edu.tr) yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır, ayrıca

tebligat yapılmayacaktır.

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Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşulu ile tam zamanlı Öğretim Üyesi (Doktor Öğretim Üyesi) alınacaktır.

İlan edilen kadroya müracaat edecek adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen/posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir. İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Yurtdışından alınmış diplomaların, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı'nca denkliğinin onaylanması gerekmektedir. Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete'de yayımlanma tarihinden itibaren 15 gündür. Postadaki

gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Meslek Yüksekokul Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Meslek Yüksekokulumuz sorumlu değildir.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

1. Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe.

2. Özgeçmiş (YÖK formatında).

3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

4. İki Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş).

5. Adli sicil kaydı.

6. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf).

7. İkametgah belgesi.

8. Kişisel veri kullanımı dilekçesi.

9. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Belgelerinin aslı veya noter onaylı suretleri. (Yurtdışından alınan tüm diplomaların ilgili makamlarca denkliğinin alınmış olması gerekmektedir.)

10. Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların, çalıştıkları kurumdan alacakları hizmet belgeleri.

11. T.C. Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi Öğretim Üyeleri İçin Akademik Değerlendirme Formu.

12. Bilimsel Çalışma ve Yayınları kapsayan 4 (Dört) Takım Dosya.

Başvuru için gerekli belgelerin Meslek Yüksekokulumuz Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

Başvuru Adresi: (Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu) Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi Çağlayan Sokak No: 18 Ataşehir/İstanbul, Tel: (0216) 455 77 70

Başvuru dilekçesi ve Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine, https://www.adiguzel.edu.tr/yonergeler adresinden ulaşılabilmektedir.