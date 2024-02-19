Malatya Turgut Özal Üniversitesi 54 sözleşmeli personel alacak

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'nci maddenin (b) ve (c) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 54 sözleşmeli personel alınacaktır.

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*Ek Madde 2/b: Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme,

** Ek Madde 2/c: Bu esaslara ekli 3 sayılı cetvelde ünvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir ünvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme yöntemlerinden herhangi biri ile sözleşmeli personel istihdam edebilirler.

GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (.. ,)(1) zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

d) Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

e) Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2022 KPSS-Lisans,2022 KPSS-Ön Lisans 2022 KPSS-Ortaöğretim) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış olmak,

f) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

g) Yapılacak güvenlik tahkikatı olumlu olmak,

h) Başvuracak adayların durumu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak.

ı) Askerlik durumu itibarıyla;

- Askerlikle ilgisi bulunmamak,

- Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,

- Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

Başvuru Başlangıç Tarihi : 19.02.2024

Son Başvuru Tarihi : 04.03.2024

İlana başvuracak adaylar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Posta ve noter onaylı vekaletname ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.) Adaylar sadece nitelik kodu belirterek tek bir ünvana başvuru yapabileceklerdir. Birden fazla nitelik kodlu ünvana başvuru yapıldığı takdirde tüm başvurular geçersiz sayılacaktır. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

- 2 Adet Fotoğraf,

- Sözleşmeli Personel Başvuru Formu (https://personel.ozal.edu.tr/) adresinden temin edilecektir.)

- Mezuniyet Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler de kabul edilmektedir.)

- Kimlik Fotokopisi,

- Adli Sicil Kaydı, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler de kabul edilmektedir.),

- Askerlik Durum Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler de kabul edilmektedir.),

- Geçerlilik süresi dolmamış 2022 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,

- Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı sureti.

- Özel Koşul Belgesi

- Yabancı dil şartı istenen kadrolar için dil sınav sonucu

- Ehliyet istenilen pozisyon için sürücü belgesi,

- Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümü başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet Dökümü'nde e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet Dökümü'nde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.

- Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla güvenlik görevlisi pozisyonları için beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmi sağlık kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ve kilo bilgileri açıkça belirtilmiş olacaktır.)

- Sağlık Kurulu Raporu (Başvuru esnasında istenmeyecek olup sınav süreci neticesinde atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir. Sağlık Kurulu Raporunun tam teşekküllü hastaneden alınması ve kurulda Psikiyatri doktorunun yer alması gerekmektedir.)

- Sözleşmeli Personel Başvuru Kontrol Formu (https://personel.ozal.edu.tr/) adresinden temin edilecektir.) (İlgili formda yer alan "Başvuru Sahibi" sütunu başvuru yapan kişi tarafından doldurulup imzalanacaktır. Diğer sütunlar Üniversitemiz tarafından başvuru almaya yetkili personel tarafından doldurulup imzalanacaktır.)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLANDIRILMASI

Başvuru sonunda "Programcı" ünvanı hariç yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak asıl ve yedek adaylar belirlenecektir.

İlan sonuçları son başvuru tarihinden sonra en geç 15 (onbeş) iş günü içinde Üniversitemiz (https://personel.ozal.edu.tr/) adresinden ilan edilecektir. Programcı pozisyonu hariç her kadro için ilan edilen sayının 2 (iki) katı kadar yedek belirlenecektir. Asıl olarak kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımayanların tespit edilmesi halinde başvuru yapan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.

Programcı pozisyonu için KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla, alım yapılacak boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar belirlenen adaylara Üniversitemiz tarafından yazılı ve/veya sözlü sınav yapılacaktır. Sınava katılmaya hak kazanan aday listesi, sınavın şekli ve tarihine ilişkin hususlar başvuru bitim tarihi itibariyle 15 (onbeş) iş günü içerisinde Üniversitemiz internet adresinden (https://personel.ozal.edu.tr/) yayımlanacaktır.

Bu ilan tebligat mahiyetinde olduğundan, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözleşme imzalamaya hak kazanan Koruma ve Güvenlik Görevlisi adaylarının boy/kilo ölçümleri Üniversitemiz sözleşmeli personel değerlendirme komisyonu tarafından ayrıca yaptırılacaktır. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar Üniversite Yönetiminin belirleyeceği görev yerinde (Üniversitenin tüm yerleşkelerinde) çalışmak zorundadır.

İşe alınmaya hak kazandığı Üniversitemiz (https://personel.ozal.edu.tr/) adresi aracılığıyla tebliğ edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı engeli bulunmadığını gösterir Sağlık Kurulu Raporu ile Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.

Adayların verdikleri beyanlar ile sunduğu başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve usulüne tabi olarak çalışacaklardır.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre atama işlemi yapılacaktır.

Detaylı Bilgi İçin:

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı,

Adres: İkizce Mah. Hüseyin Atılgan Sok. No: 100 Yeşilyurt/MALATYA

https://personel.ozal.edu.tr/

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