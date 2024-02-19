Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin Akademik Birim tam zamanlı öğretim üyeleri alınacaktır.

Başvuru için;

. Başvuru Dilekçesi (İletişim Bilgilerinin yer alacağı)

. Yayın Listesi İle Bilimsel Yayın Ve Akademik Faaliyetleri İçeren YÖK Formatlı Özgeçmiş

. Resmi Kurumlarca Onaylanmış ya da e-Devlet üzerinden alınan Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (Uzmanlık/Sanatta Yeterlik) Belgeleri

. Resmi Kurumlarca Onaylanmış Doçentlik Belgesi (Profesör Kadrosu İçin)

. YDS Veya Yükseköğretim Kurulu Tarafından Eşdeğerliği Kabul Edilen Yabancı Dil (İngilizce) Belgesi

. Yurt Dışından Alınan Diplomalar İçin Onaylı Denklik Belgesi

. Kimlik Kartı Fotokopisi

. 1 Adet Vesikalık Fotoğraf

. Adli Sicil Belgesi

İstenilen belgeler PDF Formatında ilanın başvuru süresi içerisinde ;

1. [email protected] e-posta adresine gönderilebilir. (Profesör ve Doçent Başvuruları İçin) (Şahsen başvurular için; Haliç Üniversitesi Rektörlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü- Güzeltepe Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, No: 14/12 34060 Eyüpsultan-İSTANBUL)

2. Dr. Öğretim Üyesi Başvuruları ilgili akademik birimlere.

Bilimsel çalışmaları ve yayınları içeren dosya elektronik ortamda iletilebilir veya Profesör kadrosu için 6 adet CD/USB, Doçent kadrosu için 4 adet CD/USB, Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet CD/USB ilan süresi içerisinde teslim edilebilir. (Haliç Üniversitesi Rektörlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü -

Güzeltepe Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, No:14/12 34060 Eyüpsultan - İSTANBUL)

Başvuru süresi; ilanın Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren 15 gündür.

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Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddelerine göre Öğretim Elemanları alınacaktır.

Başvuru için;

İlgili Akademik Birime hitaben yazılmış, başvurulan bölüm ve adayın iletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesi,

YÖK formatlı özgeçmiş,

Resmi Kurumlarca Onaylanmış ya da e-Devlet üzerinden alınan karekodlu lisans, yüksek lisans,doktora diplomaları

Lisans Transkripti (İlgili üniversiteden onaylı olması gerekmektedir),

Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi, Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi,

ALES Sonuç Belgesi (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir),

YDS ve dengi Yabancı Dil Belgeleri fotokopileri (Belgenin kontrol kodlu ve barkodlu olması gerekmektedir),

Kimlik Kartı fotokopisi, Bir adet vesikalık fotoğraf,

Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir),

SGK Ayrıntılı hizmet dökümü (e-Devlet üzerinden alınabilir),

Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

istenilen belgeler tam ve eksiksiz olarak PDF formatında ilanın başvuru süresi içerisinde;

1. Başvurular ilgili akademik birime yapılacaktır. (Haliç Üniversitesi - Güzeltepe Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, No:14/12 34060 Eyüpsultan - İSTANBUL)

İlan Tarihi :19.02.2024

İlan Bitiş Tarihi :04.03.2024

Ön Değerlendirme Tarihi :08.03.2024

Giriş Sınavı Tarihi :12.03.2024

Sonuç Açıklama Tarihi :15.03.2024

Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.halic.edu.tr (Ön değerlendirme sonuçları ile giriş sınav sonuçları Üniversitemizin web adresinde

yayımlanacaktır.)