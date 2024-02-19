Aksaray Üniversitesi 10 sözleşmeli personel alacak

Aksaray Üniversitesi Rektörlüğünden:

4/B (SÖZLEŞMELİ PERSONEL) ALIM İLANI

Üniversitemize 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan Ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

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BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR:

İlan edilen pozisyonlara başvuracak adaylarda aşağıda belirtilen genel şartlar ile yukarıdaki tabloda "Aranılan Şartlar" kısmındaki özel şartlar aranacaktır.

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen;

- Türk Vatandaşı olmak

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Türk Ceza Kanunu'nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,

- 657 sayılı Kanunu'nun 53'üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı bulunmamak, (Atanmaya hak kazanan adaylardan tam teşekküllü hastaneden sağlık kurulu raporu istenilecektir.) şartları sağlamak,

2. 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş ve geçerli bir puan almış olmak, (Lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 puanı esas alınacaktır.)

3. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları ilanın ilk başvuru tarihi itibarıyla taşıyor olmak,

4. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

5. Kamu görevinden çıkarılmamış olmak,

6. Başvuracak adayların durumları itibariyle; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak,

7. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir.

8. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

BAŞVURU ZAMANI, YERİ ve ŞEKLİ:

Başvuru Başlangıç Tarihi : 19/02/2024

Başvuru Bitiş : 05/03/2024

Adaylar başvurularını ilanın Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte Aksaray Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen yapacaklardır. (Belgegeçer, posta vb. ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.)

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca birine başvuru yapabilecektir.

Süresi içerisinde yapılmayan, eksik belge ile yapılan, nitelikleri uygun olmayan adayların başvuruları ile birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1. Başvuru Formu. (www.aksaray.edu.tr sayfasından temin edilecektir. Başvuru formunda ilan numarası ve başvurulan unvan belirtilmek zorundadır.)

2. 2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu sınav sonuç belgesi.

3. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya onaylı sureti (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge de kabul edilecektir.)

4. Nitelik alanında istenen sertifikalar aslı veya onaylı sureti (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belge de kabul edilecektir.)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

- 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenen sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listesi son başvuru tarihinden itibaren 15 gün içerisinde www.aksaray.edu.tr adresinde ilan edilecektir. İlanda atanmaya hak kazanan adaylardan talep edilecek belgeler ve bu belgeleri teslim etme süresi aynı bağlantılar üzerinden yayınlanacaktır. KPSS puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de eşit olması halinde mezuniyet notu yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

- İlan edilen kadronun 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.

- İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

- Sözleşme imzalamaya hak kazanan ve evraklarını eksiksiz olarak teslim eden adaylar hakkında, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Hükümleri gereğince Arşiv Araştırması yaptırılacak olup sonucu olumlu olan adaylarla sözleşme yapılacaktır.

- Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.

- Üniversitemiz başvuru takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve ilanın her aşamasını iptal edebilir. İlanda bulunmayan hükümler için ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

- Alım sürecine ilişkin tüm duyurular Üniversitemizin www.aksaray.edu.tr adresinden ilan edilecektir. İlanlar tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

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