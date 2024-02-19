TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü 95 İşçi Alacak

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

İŞÇİ ALIM İLANI

Teşekkülümüz işyerlerine belirsiz süreli iş sözleşmesiyle 12 kaynakçı (oksijen ve elektrik), 69 makine bakımcı ve 14 makine teknisyeni - motor ve makine (motor tamircisi) olmak üzere 95 işçi alınacaktır.

İş gücü taleplerimiz KPSS şartı aranmaksızın 19.02.2024 - 23.02.2024 tarihleri arasında ülke düzeyinde çalışma adresine göre İŞKUR'da yayımlanacaktır

Başvuru yapacak adayların bilmesi gereken hususlar, özel şartlar, istenilen belgeler ve okul bölümleri aşağıda belirtilmiştir

MAKİNE BAKIM VE ONARIMCISI (MAKİNE BAKIMCISI) SANAT KOLUNDA İŞE ALINACAK İŞÇİLER İÇİN İSTENEN ÖZEL ŞARTLAR

İlan tarihi itibariyle; 7233.43 Makine Bakımcı, 7233.42 Makine Bakım Yardımcı Elemanı, 7233.01 Makine Bakım Ustası, 3115.25 İş Makineleri Teknisyeni, 3115.37 Raylı Sistemler Makine Teknisyeni, 3115.40 Raylı Sistemler Makine Teknikeri, 3115.74 Makine Bakım Onarım Teknisyeni/Makine Bakım Onarımcısı, 7233.18 İş Makineleri Bakım ve Onarımcısı, 7233.19 Mekaniker-Lokomotif, 7233.25 Mekaniker-Vagon, 7233.39 Hidrolik Pnömatikçi, 7233.45 İş Makineleri Hidrolik Sistemler Bakım ve Onarımcısı, 3115.13 Makine Teknikeri, 3115.19 Hidrolik-Pnömatik Teknisyeni, 3115.25 İş Makineleri Teknisyeni meslek kodlarında en az 3 yıl çalıştığını kare kodlu SGK tescil ve hizmet dökümüyle belgelemesi veya Buraj Makinesi, Balast Regülatör Makinesi, Balast Eleme Makinesi, Balast Stabilizatör Makinesi, Mobil Kaynak Makinesi, Poz Otosu araçlarından herhangi biri için Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilen kuruluşlardan alınan geçerlilik süresi devam eden Makine Kullanma Ehliyetine sahip olması gerekmektedir.

MAKİNE TEKNİSYENİ - MOTOR VE MAKİNE (MOTOR TAMİRCİSİ) SANAT KOLUNDA İŞE ALINACAK İŞÇİLER İÇİN İSTENEN ÖZEL ŞARTLAR

- İlan tarihi itibariyle; 3115.07 Makine Teknisyeni-Motor ve Makine, 3115.21 Motorlu Araçlar Teknolojisi/Otomotiv Teknolojisi Teknisyeni, 7233.08 Motor İmalat Bakım ve Onarım İşçisi), 7233.46 İş Makineleri Motor ve Aktarma Organları Bakım ve Onarımcısı, 2360.09 Usta Öğretici (dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcılığı), 7231.06 Dizel Motorları Yakıt Pompası Ve Enjektör Ayarcısı, 7231.19 Şanzıman Tamircisi (Motorlu Taşıt), 7231.23 Motor Yenileştirmeci kodlarında en az 3 yıl çalıştığını kare kodlu SGK tescil ve hizmet dökümüyle belgelemesi veya Buraj Makinesi, Balast Regülatör Makinesi, Balast Eleme Makinesi, Balast Stabilizatör Makinesi, Mobil Kaynak Makinesi, Poz Otosu araçlarından herhangi biri için Demiryolu Eğitim ve Sınav Merkezi Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilen kuruluşlardan alınan geçerlilik süresi devam eden Makine Kullanma Ehliyetine sahip olması gerekmektedir.

KAYNAKÇI (OKSİJEN VE ELEKTRİK) SANAT KOLUNDA İŞE ALINACAK İŞÇİLER İÇİN İSTENEN ÖZEL ŞARTLAR

- İlan tarihi itibariyle; 7212.07 Kaynakçı (Oksijen ve Elektrik), 7212.38 Çelik Kaynakçısı, 7212.02 Gazaltı (Mıg-Mag) Kaynakçısı, 7212.06 Oksi-Gaz Kaynakçısı 7212.08 Örtülü Elektrot Ark Kaynakçısı, 7212.31 Ark Kaynakçısı, 7212.39 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak Ustası, 7212.40 Otomotiv Sac ve Gövde Kaynak İşçisi, 7212.32 Otomotiv Kaynakçısı, 7212.37 Otomotiv Kaynak İşçisi, 7214.06 Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon İşçisi, 7214.25 Endüstriyel ve Yapısal Çelik Konstrüksiyon Ustası, 3112.23 Çelik Konstrüksiyon (Yapılandırmacı) Teknisyeni, 7212.18 Boru Kaynakçısı, 7212.43 Nezaretçi Ve Ustabaşı (Kaynakçı), 7213.03 Karoserci, 3115.17 Çelik Gemi Yapımı / Gemi İnşa Teknisyeni, 3119.08 Kaynak Teknikeri, 3119.09 Metal İşleri Teknikeri 7213.19 Tanker İmalat Ustası, 7213.20 Damperli Kasa İmal Ustası, meslek kodlarında en az 3 yıl çalıştığını kare kodlu SGK tescil ve hizmet dökümüyle belgeleyerek, TS EN ISO 9606-1 (Çelik Kaynakçı) Standardına uygun sertifikaya sahip olması gerekmektedir.

MAKİNE BAKIM VE ONARIMCISI (MAKİNE BAKIMCISI), MAKİNE TEKNİSYENİ - MOTOR VE MAKİNE (MOTOR TAMİRCİSİ), KAYNAKÇI (OKSİJEN VE ELEKTRİK) SANAT KOLUNDA İŞE ALINACAK İŞÇİLER İÇİN İSTENEN GENEL HUSUSLAR VE ŞARTLAR

İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, uygulama ve sözlü sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde yayımlanacaktır.

1- İŞKUR'da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların;

- Belirtilen meslek yüksekokulu programları veya meslek lisesi bölümlerinin herhangi birinden mezun olması gerekmektedir.

Söz konusu işgücü taleplerimize belirtilen program veya bölümlerin herhangi birinden mezun olup üst öğrenim bitirenlerde başvuru yapabilecektir.

- İlan tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olması gerekmektedir.

2- İlan edilen işgücü talebimize başvuru yapıp İŞKUR'ca gönderilen nihai listede bulunan adaylar, noter huzurda kura çekimi öncesi ilanda belirtilen şartları taşıyıp taşımadıkları belirlemek üzere aşağıdaki belgeleri TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına 04.03.2024 - 22.03.2023 tarihler arasında teslim edecektir.

Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR'a bildirilecektir.

3- Başvuru yapan adaylarda KPSS şartı aranmadığından evrak teslimi yapanların işgücü talebinin dört katından fazla olması durumunda uygulama ve sözlü sınavına katılacak iş gücü talebinin 4 katı aday, 17.04.2024 tarihinde TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde noter huzurunda kura çekimi ile belirlenecektir.

4- Adayların uygulama ve sözlü sınavı, TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde ilan edilecek tarihte TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.

5- Sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince adayların; özgüvenleri 5 puan, yazılı iletişimleri 5 puan, sözlü iletişimleri 5 puan, uygulama ise 50 puan olmak üzere beceri alanında 65 puan üzerinden,

Mezun oldukları bölüm/program bilgilerinin değerlendirilmesinde ise her soru 7 puan üzerinden değerlendirilerek mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 soru, mesleki teknik konulardan 2 soru soru olmak üzere mesleki alanda 35 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.

Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan ortalaması alınarak başarı puanı belirlenecektir.

Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Başarı puanı 60 puanın altında olan adaylar ise başarısız sayılacaktır.

6- Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi açısından faydalı olacaktır.

7- Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir.

8- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerlerinde yapılan işlerin tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru yapabilecektir.

9- İşe başlayan işçiler 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev yapacaktır.

10- İşe başlayan işçilerin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi feshedilecektir.

11- İşe başlayan işçiler atandıkları il ve işyerinden en az 5 yıl nakil talebinde bulunamayacaktır.

12- İşe başlayan işçiler vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz çalıştırılabilecektir.

13- İşe başlayıp, 7 yıl içerisinde iş sözleşmesi 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre feshedilenler ile istifa suretiyle ayrılanlardan; görmüş oldukları eğitim, kurs, staj vb. eğitim programları süresince aldıkları ücret ile eğitim programına ait maliyetin güncel olarak hesap edilerek tutarının % si tazminat olarak geri alınacaktır.

İSTENİLEN BELGELER;

1- Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,

2- Cumhuriyet Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi alınacaktır. Adli sicil kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını,

3- Öğrenim belgesi fotokopisini, (Öğrenim belgesinde bölüm/alanı/dalı/programı belirtilmiş veya E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan barkotlu mezun belgesi olacaktır.)

4- Askerlik durum belgesini, (Belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğu belirtilecek, muaf olanlar muaf olma belgesini verilen belgeye ekleyecektir.)

5- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah) ve Diğer Adres Belgesini,

6- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil ve Hizmet Dökümünü,

7- Makine Kullanma Ehliyeti, (Makine Bakımcı ile Motor ve Makine iş gücü talebine başvuru yapan adaylardan istenecektir.)

8- TS EN ISO 9606-1 (Çelik Kaynakçı) Sertifikası (Kaynakçı iş gücü talebine başvuru yapan adaylardan istenecektir.)

9- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep Bilgi Formunu mavi tükenmez kalemle doldurup imzalı olarak, teslim edecektir.

İŞE BAŞLATILACAK ADAYLARDAN İSTENECEK SAĞLIK ŞARTLARI

1- Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir

"Uyuşturucu ve uyarıcı madde testinden negatif sonuç aldığına dair kararın" sağlık kurulu raporu psikiyatri muayene bulgusuna yazılması veya Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan alınan "uyuşturucu ve uyarıcı madde testinden negatif sonuç aldığına dair kararın" sağlık kurulu raporuna eklenmesi gerekmektedir.

2- Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi birinden; 8 hekim imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu alınacaktır.

Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar;

. Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş,

. Renk Muayenesi yapılmış,

. İşitme muayenesi yapılmış ve odyometri grafiğinde belirtilmiş olmalıdır.

. "6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve Tehlikeli İşlerde çalışır veya kaynakçı/makine bakımcı/motor ve makine olarak çalışır." kararının net olarak yazılı olması gerekmektedir.

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