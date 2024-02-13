Türk Eximbank bilgi teknolojileri kontrolörü alacak

Bilgi Teknolojileri Kontrolörü (0018)



Türk Eximbank A.Ş. / Ümraniye / İstanbul



Türk Eximbank (Türkiye İhracat ve Kredi Bankası), İç KontrolBaşkanlığı'nda değerlendirilmek üzere "Bilgi TeknolojileriKontrolörü" takım arkadaşı aramaktayız.

Genel Nitelikler:

Üniversitelerin Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri vb. bölümlerinden mezun,

Bankalarda ya da Bağımsız Denetim Kuruluşlarında Bilgi Sistemleri kontrolü veya denetiminde deneyimli,



CISA sertifikası sahibi ve tercihen CIA, CISM, CRISC, CISSP vb. sertifikalardan da en az birine sahip,



Güçlü iletişim, koordinasyon, planlama ve iş takibi yeteneklerine sahip,



Disiplinli, dinamik ve çözüm odaklı,



İyi derecede İngilizce bilen.



İş Tanımı:

İlgili mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde planlanan BT kontrolleri faaliyetlerini gerçekleştirmek,



Katıldığı kontrol faaliyetleri kapsamında Bankayı etkileyen riskleri belirlemek ve riskleri azaltıcı önerilerde bulunmak,



Bilgi sistemleri süreçlerini analiz etmek, yürütülen faaliyetlerin yasal düzenlemelere, uluslararası standartlara, banka içi politika ve prosedürlere uygunluğunu değerlendirmek,



Yasal düzenlemeleri ve uluslararası standartları güncel olarak takip etmek.

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