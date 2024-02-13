Ana sayfaGenel İlanlar

Türk Eximbank bilgi teknolojileri kontrolörü alacak

Türk Eximbank bilgi teknolojileri kontrolörü alacak. Son başvuru tarihi 29 Şubat 2024.

Kaynak : memurlar.net
İlan Giriş : 13 Şubat 2024 10:31, Son Güncelleme : 13 Şubat 2024 10:31
Yazdır
Türk Eximbank bilgi teknolojileri kontrolörü alacak

Bilgi Teknolojileri Kontrolörü (0018)

Türk Eximbank A.Ş. / Ümraniye / İstanbul

Türk Eximbank (Türkiye İhracat ve Kredi Bankası), İç KontrolBaşkanlığı'nda değerlendirilmek üzere "Bilgi TeknolojileriKontrolörü" takım arkadaşı aramaktayız.

Genel Nitelikler:

Üniversitelerin Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri vb. bölümlerinden mezun,

Bankalarda ya da Bağımsız Denetim Kuruluşlarında Bilgi Sistemleri kontrolü veya denetiminde deneyimli,

CISA sertifikası sahibi ve tercihen CIA, CISM, CRISC, CISSP vb. sertifikalardan da en az birine sahip,

Güçlü iletişim, koordinasyon, planlama ve iş takibi yeteneklerine sahip,

Disiplinli, dinamik ve çözüm odaklı,

İyi derecede İngilizce bilen.

İş Tanımı:

İlgili mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde planlanan BT kontrolleri faaliyetlerini gerçekleştirmek,

Katıldığı kontrol faaliyetleri kapsamında Bankayı etkileyen riskleri belirlemek ve riskleri azaltıcı önerilerde bulunmak,

Bilgi sistemleri süreçlerini analiz etmek, yürütülen faaliyetlerin yasal düzenlemelere, uluslararası standartlara, banka içi politika ve prosedürlere uygunluğunu değerlendirmek,

Yasal düzenlemeleri ve uluslararası standartları güncel olarak takip etmek.

İlana başvuru için tıklayınız..

ÇOK OKUNANLAR
ÇOK YORUMLANANLAR
BUGÜNE AİT İLANLAR

Kategoriler

4/B İlanlarıAkademik İlanlar (Devlet)Akademik İlanlar (Vakıf)Askeri İlanlarDaimi İşçi İlanlarıEngelli İlanlarıEski HükümlüGeçici İşçi İlanlarıGenel İlanlarKalkınma AjansıKPSS-A İlanlarıKPSS-B İlanlarıMahalli İlanlarÖğrenci Alım İlanlarıÖzel Okul İlanlarıSYDV İlanlarıTerörle Mücadelede Yaralanan İşçiYatay Geçiş İlanlarıYÖK DuyurularıYurt Dışı Burs/Prog. İlanlarıYüksek Lisans ve Doktora

Yeni İlanlar

Savunma Sanayii Başkanlığı 6 uzman yardımcısı alacak

Savunma Sanayii Başkanlığı 6 uzman yardımcısı alacak
Türk Eximbank bilgi teknolojileri kontrolörü alacak

Türk Eximbank bilgi teknolojileri kontrolörü alacak
Türk Eximbank uzman yardımcısı alacak

Türk Eximbank uzman yardımcısı alacak
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı