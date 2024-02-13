Türk Eximbank uzman yardımcısı alacak

Uzman Yardımcısı Yetenek Kazanımı Programı



Türk Eximbank A.Ş. / İstanbul / Turkey



Çalışma Yeri: Yerinde

BİZ KİMİZ?

Türk Eximbank, ülkemizin ihracatını arttırma vizyonunun stratejik paydaşı olma hedefi ve sürdürülebilir ihracat stratejisi ile çalışmalarını yürüten %100 kamu sahipliği ile gücüne güç katan, ülkemizin tek ihracat kredi kuruluşudur (ECA).

Dünya ve Türkiye ekonomisindeki gelişmeler doğrultusunda, ihracat sektörünün finansman gereksinimlerini İhracat Kredisi, Alacak Sigortası, Uluslararası Kredi ve Garanti programlarıyla karşılamaktadır.



TÜRK EXIMBANK UZMANYARDIMCISI (GENEL MÜDÜRLÜK) PROGRAMI NEDİR?

Kariyerine Türk Eximbank'ta adım atmaya hazır mısın?

Türk Eximbank, alanında uzman kadrosu, sürekli öğrenme ve gelişimi destekleyen kültürü ile seni bekliyor.

Bankamızın Genel Müdürlük (Bilgi Teknoloji Birimleri hariç) İş Birimleri'nde, ihracatın finansmanı alanında kendini geliştirmeye istekliysen, uzman çalışanlardan işi öğrenerek deneyim elde etmek istiyorsan, yaptığın işe bakış açını ve enerjini katmak senin için önemliyse, kapsamlı ve yenilikçi eğitim programlarıyla sürekli öğrenmenin peşindeysen, ülkemizin ihracatını arttırma vizyonuyla başarı hikayeleri yazmak istiyorum diyorsan Uzman Yardımcısı Programına başvurunu bekliyoruz!



BU SÜREÇTE SENİ NELER BEKLİYOR?

1. Online Değerlendirme Süreci

2. Video Mülakat

3. İngilizce Sınavı

4. İnsan Kaynakları Görüşmesi

5. Vaka Çalışması

6. İş Ailesi Görüşmeleri

7. Teklif ve İşe Başlangıç



KİMLER BAŞVURABİLİR?

. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysan,

. Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinin 4 yıllık örgün öğretim veren Bankacılık ile ilgili bölümlerinden 2020 yılı ve sonrasında mezunsan veya 2024 yılı bahar dönemi itibarıyla mezun olabilecek durumdaysan,

. Bankacılık sektöründe en fazla 2 yıl deneyimin varsa,

. İstanbul'da ikamet ediyorsan veya edebilecek durumdaysan,

. İyi derecede İngilizce dil seviyesine sahipsen,

. Erkek adaylar için, askerlik görevini tamamladıysan, muafsan ya da 2026 yılına kadar tecilin varsa

başvurunu bekliyoruz!

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Son başvuru tarihi: 25 Şubat 2024