Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığından:

Polis Akademisi Başkanlığı ile Polis Akademisi Başkanlığına bağlı İç Güvenlik Fakültesi, Yabancı Diller ve Türkçe Öğretimi Bölümü, Ankara Akyurt Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM), Bitlis POMEM, Bursa POMEM, Erzincan POMEM, İstanbul Arnavutköy POMEM, Adana Kemal Serhadlı POMEM, Karaman POMEM, Yozgat POMEM, Kastamonu Polis Meslek Yüksekokulu (PMYO), Kırşehir PMYO, Samsun 19 Mayıs PMYO ve Sivas PMYO Müdürlüklerine Anayasanın 132'nci maddesi, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Katıunu'nun ilgili maddeleri ile Polis Akademisi Başkanlığı web sayfasında yayımlanan Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri çerçevesinde naklen veya açıktan atama ile Öğretim Görevlisi Unvanında (16) ve Araştırma Görevlisi unvanında (1) Öğretim Elemanı alınacaktır.

İlan ile ilgili tüm bilgilere Polis Akademisi Başkanlığı www.pa.edii.tr adresinden ulaşılabilir.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.