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Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı. Son başvuru tarihi 19 şubat 2024

Kaynak : Resmi Gazete
İlan Giriş : 05 Şubat 2024 00:10, Son Güncelleme : 05 Şubat 2024 00:53
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Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Alım İlanı

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Meslek Yüksekokulumuzun aşağıda belirtilen programlarına 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve esaslar Hakkında Yönetmelik"in ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne şahsen/posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir, internet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Meslek Yüksekokul Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Meslek Yüksekokulumuz sorumlu değildir.). Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yapılarak onaylanması gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi İçin Gerekli Belgeler:

1. Başvurdukları Programı belirten ıslak imzalı dilekçe (www.adiguzel.edu.tr adresinde mevcut).

2. Özgeçmiş (YÖK formatında).

3. Nüfus Cüzdan Fotokopisi.

4. Bir Adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş).

5. Onaylı Lisans, Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi (Diplomanın aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti yada e-Devlet üzerinden alınan mezuniyet belgesi).

6. Lisans ve Yüksek lisans transkriptlerinin aslı yada ıslak imzalı mühürlü sureti.

7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge (Terhis, tecil, muaf).

8. Adli Sicil Belgesi.

9. Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesinin aslı veya ıslak imzalı mühürlü sureti.

Resmi Gazete'de Yayım Tarihi : 05.02.2024

Son Başvuru Tarihi : 19.02.2024

Ön Değerlendirme Tarihi : 21.02.2024

Giriş Sınavı Tarihi : 23.02.2024

Sonuç Açıklama Tarihi : 27.02.2024

Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.adiguzel.edu.tr

Başvuru Adresi : Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu

Yenişehir Mahallesi Barajyolu Caddesi Çağlayan Sokak No: 18 Ataşehir/İstanbul

Açıklama : Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Meslek

Yüksekokulumuz web adresinde (www.adiguzel.edu.tr) yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

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