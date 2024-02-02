Haliç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı

Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemizin Akademik Birim tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır.

Başvuru için;

. Başvuru Dilekçesi (İletişim Bilgilerinin yer alacağı)

. Yayın Listesi ile Bilimsel Yayın ve Akademik Faaliyetleri İçeren YÖK Formatlı Özgeçmiş

. Resmi Kurumlarca Onaylanmış ya da e-Devlet üzerinden alınan Lisans, Yüksek Lisans, Doktora (Uzmanlık/Sanatta Yeterlik) Belgeleri

. Resmi Kurumlarca Onaylanmış Doçentlik Belgesi (Profesör Kadrosu İçin)

. YDS Veya Yükseköğretim Kurulu Tarafından Eşdeğerliği Kabul Edilen Yabancı Dil (İngilizce) Belgesi

. Yurt Dışından Alınan Diplomalar İçin Onaylı Denklik Belgesi

. Kimlik Kartı Fotokopisi

. 1 Adet Vesikalık Fotoğraf

. Adli Sicil Belgesi

İstenilen belgeler PDF Formatında ilanın başvuru süresi içerisinde;

1. [email protected] e-posta adresine gönderilebilir.

2. Şahsen Başvuru yapabilir. (Haliç Üniversitesi Rektörlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü-Güzeltepe Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, No: 14/12 34060 Eyüpsultan-İSTANBUL)

Bilimsel çalışmaları ve yayınları içeren dosya elektronik ortamda iletilebilir veya profesör kadrosu için 6 adet, CD/USB ilan süresi içerisinde teslim edilebilir. (Haliç Üniversitesi Rektörlüğü Yazı İşleri Müdürlüğü - Güzeltepe Mahallesi, 15 Temmuz Şehitler Caddesi, No: 14/12 34060 Eyüpsultan - İSTANBUL)

Başvuru süresi; ilanın Resmi Gazete'de yayımlanmasından itibaren 15 gündür.

İlanlardan anında haberdar olabilmek için Android ve IOS uygulamalarımızı indirip bildirimleri açabilirsiniz. Memurlar.net'in Android uygulaması için tıklayınız.