Tarım ve Orman Bakanlığı 5500 sözleşmeli personel alacak

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 5500 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Tarım ve Orman Bakanlığı Taşra teşkilatı hizmet birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile toplam 5500 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

Tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2024/4 Tercih Kılavuzu ÖSYM'ninhttps://www.osym.gov.tr/TR,29142/kpss-20244-tarim-ve-orman-bakanliginin-sozlesmeli-personel-pozisyonlarina-yerlestirme-yapmak-icin-adaylardan-tercih-alinmasi-31012024.htmlsitesi üzerinden yayınlanmıştır.

Adaylar tercihlerini 31/01/2024 - 07/02/2024 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM'nin internet sitesi üzerindeki Aday İşlemleri sekmesinden

( https://ais.osym.gov.tr/ ) T.C. Kimlik No ve şifre girilerek yapabilecektir. ÖSYM'ye ve Tarım ve Orman Bakanlığı'na posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. ÖSYM tarafından yerleştirmesi yapılacak sözleşmeli personelin unvan bazında dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.

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