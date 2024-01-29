Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 1 İşçi Alacak

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÜREKLİ İŞÇİ (HAYVAN BAKICISI) ALIM İLANI

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezinde "657 sayılı Kanun'un 4/D maddesi", "4857 sayılı İş Kanunu" ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümleri kapsamında İŞ-KUR üzerinden "sürekli işçi" alınacaktır.

Genel ve Özel Şartlar:

a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

b) İlan ilk başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış 36 yaşından gün almamış olmak.

c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

ç) "7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" ile "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik" uyarınca yaptırılacak "güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması" ya da "arşiv araştırması" sonucu olumlu olmak.

d) Ortaöğretim Kurumlarının Hayvan Sağlığı, Hayvan Yetiştiriciliği, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı Alanlarının birinden mezun olmak. (Öğrenim durumu olarak en az ve en çok "ortaöğretim kurumlarının hayvan sağlığı, hayvan yetiştiriciliği, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı alanlarının birinden mezun olmak." şartı aranmaktadır. Adayların öğrenim durumları, kamu kurumu tarafından belge inceleme aşamasında ilgili sistemler üzerinden kontrol/tespit edileceğinden lise ve dengi okul olarak belirtilen alan/programların dışında bir alan/programdan mezun olan ya da belirtilen alan/programlardan mezun olup üzerine herhangi bir ön lisans ya da lisans öğrenimi tamamlamış olanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.)

e) Askerlikle ilişiği olmamak. (Yapmış veya muaf olmak)

f) Görevi ile ilgili açık/kapalı alanda ve vardiyalı çalışmasında; fare, sıçan, kobay, tavşan ve bu hayvanların transgenik türlerinin yemlenmesi, doğumu, hastalığı, taşınması, kafes değişimi, kafes temizliği, kafes taşınması, raf dizimi, transfer sürecinde yükleme, boşaltma vb. her türlü işte çalıştırılacağından bu işlerin yapılması ile vardiyalı çalışmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı olmamak.

Diğer Hususlar:

İşe alınacak işçinin deneme süresi 1 (bir) ay olup deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

İşe alınacak işçinin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dahil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.

Belge teslimi ve kontrolü, başvuruda bulunan aday sayısına göre kura çekiminden önce veya sonra yapılacak olup istenilen belgeler ile başvuru süresi duyurulacaktır.

Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, ataması yapılmış ise ataması iptal edilecek, İdare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile tazmin edilecektir.

İstihdama hak kazanıp göreve başlatılan personelin herhangi bir sebeple kurumlararası naklen geçişi (ataması) yasal olarak mümkün olmadığından başvuru yapacak adayların bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Başvurular, 29/01/2024-02/02/2024 tarihleri arasında Çalışma ve İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerine şahsen, www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden, e-Devlet üzerinden veya Alo 170 hattını aranarak yapılacaktır.

Alıma ilişkin tüm duyurular www.erdogan.edu.tr- https://personel.erdogan.edu.tr/internet adresinden yayımlanacaktır.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

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