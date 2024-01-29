Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla ve Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Uyarınca Öğretim Elemanları alınacaktır.

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Genel Şartlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

Araştırma Görevlisi Kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Profesör kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli veya e-Devletten doğrulanabilir kod ile kopyaları YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren 6 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No: 120/1 Şişli-İstanbul Tel: 212 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık belgesinin noter tasdikli veya e-Devletten doğrulanabilir kod ile kopyaları YDS, ÜDS, KPDS veya YÖKDİL sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet dosya ile birlikte şahsen Tıp Fakültesi için; Tıp Fakültesi Dekanlığı (Büyükdere Cad. No:120/1 Esentepe-Şişli-İstanbul Tel: (212) 275 75 83)'na, Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu için; Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu Müdürlüğü (Yazarlar Sokak No: 27 Esentepe-Şişli İstanbul Tel: 212 275 75 82)'ne, teslim etmeleri gerekmektedir.

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık belgesinin noter tasdikli veya e-Devletten doğrulanabilir kod ile kopyaları, transkript ile ALES sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 1 adet dosya ile birlikte şahsen Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu için; Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu Müdürlüğü (Yazarlar Sokak No: 27 Esentepe-Şişli İstanbul Tel: 212 275 75 82)'ne, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu için Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü (Yazarlar Sok. No: 17 Esentepe-Şişli-İstanbul Tel: 212 273 26 90-91)'ne teslim etmeleri gerekmektedir.