Ankara Bilim Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM . İLANI

Üniversitemize; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak aşağıda belirtilen bölümlere öğretim elemanları alınacaktır. İlana konu olan kadrolar tam zamanlıdır. Müracaat edecek adayların ilgili yönetmelik hükümlerinde belirtilen başvuru koşullarını sağlamaları ve aşağıda istenilen belgeler ile birlikte Ankara Bilim Üniversitesi Rektörlüğüne şahsen veya posta

yoluyla başvurmaları gerekmektedir. Başvuru süreci Resmi Gazete yayım tarihinden itibaren 15 gündür.

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